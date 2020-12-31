حفل عام 2020 بالعديد من الكوارث الطبيعية وأخرى من صنع الإنسان في كثير من بلدان العالم، بخلاف جائحة فيروس كورونا، هذه الكوارث التي أودت بحياة الكثيرين من البشر وغيرها من الكائنات الحية، ما بين حرائق وأعاصير، وأمطار تحولت إلى سيول وفياضانات، إلى انفجارات وهزات أرضية.

في الساعات الأخيرة من العام الذي سبب الألام لكثيرين بعد فقدانهم لذويهم أثر ما خلفته أيدى الإنسان من محاولات تخريب وعبث في الطبيعة، وما أعلنته الطبيعة أيضًا من غضب ورفض لهذه المحاولات.

نرصد إليكم في السطور التالية أبرز الكوراث التي ألمت بالبشرية والعالم على مدار عام 2020:

- حرائق غابات أستراليا

استشرت النيران في غابات أستراليا نهايات العام الماضي واستمرت حتى بدايات عام 2020، وتعتبر هذه الحرائق التي واجهتها أستراليا أسوأ موجة حرائق غابات في تاريخها، حيث التهمت النيران أكثر من مائة مليون كيلومتر مربع، فضلًا عن نفوق ما يقرب من مليار حيوان، الأمر الذي يهدد التنوع الطبيعي الذي تشتهر به قارة أستراليا.

وتشير العديد من الدراسات إلى أن هذا الحجم الهائل من الحرائق قد يصبح اعتياديا عبر العالم بسبب التغير المناخي ما ينذر بتفاقم احترار كوكب الأرض.

- عاصفة «غلوريا» بإسبانيا

هبت عاصفة قوية يناير الماضي على إسبانيا، مصحوبة برياح شديدة زادت سرعتها عن 100 كيلومترفي الساعة وأمطار غزيرة وثلوج، ما اضطر السلطات لإغلاق مطار أليكانتي، وانقطاع الكهرباء عن 220 ألف منزل، فضلًا عن تعطيل الدراسة وإغلاق المدارس.

وأسفرت العاصفة عن قتلى ومفقودين بسبب الرياح القوية التي رافقتها بالإضافة إلى تأثر العديد من المناطق في دولة أسبانيا بعاصفة غلوريا قبل أن تتوجه شمالا صوب فرنسا، محدثة كميات كبيرة من الثلوج في الشوارع.

- فيضانات اليابان

ضربت موجة طقس سيئ جنوب غرب اليابان يونيه الماضي، ما نتج عنها فياضات وانزلاقات بالتربة في العديد من الأماكن، الأمر الذي أسفر عن قتلى ومفقودين تم العثور على بعضهم بمساعدة فرق الإنقاذ في عمليات إغاثة.

وتسببت الفياضانات في جرف الطرق والجسور؛ ما أدى إلى عزل بعض الأماكن التي استغاث قانطوها بعبارة «أرز، ماء، النجدة»، بينما لوح آخرون بالمناديل طلبا للمساعدة، وفق صور التقطت من المروحيات.

- تسرب النفط في روسيا

أعلنت في يونيو الماضي، حالة الطوارئ على المستوى الوطني في روسيا إثر تسرب 21 ألف طن من البترول في نهر أمبارنايا بالقطب الشمالي جراء انهيار أحد مخازن شركة «نوريسك نيكل» النفطية.

وطالب الرئيس بوتين الشركة بتحمل كافة تكاليف تنظيف ثاني أسوأ تسرب في تاريخ روسيا والعمل على إعادة النظام البيئي بالمنطقة إلى سابق عهده.

وأظهرت صورًا بالأقمار الاصطناعية لوكالة الفضاء الأوروبية ووكالة «روسكوزموس» الروسية بقعا كبيرة من الوقود يميل لونها إلى الإحمرار في نهر أمبارنايا بالقطب الشمالي.

- انفجار مرفأ بيروت

شهدت لبنان انفجارًا مدويًا أغسطس الماضي، لمرفأ بيروت نتيجة انفجار نحو 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم متواجدة على متن سفينة شحن راسية بالمرفأ، والتي يقال إنها خزنت بطريقة غير آمنة.

ونتج عن الانفجار تدمير البنايات القريبة من المرفأ وتسبب في دمار وأضرار في الكثير من أحياء العاصمة الأخرى، التي يقطنها نحو مليوني نسمة، فضلًا عن مصابين ومشردين بلا مأوى، بالإضافة إلى تدمير رصيف المرفأ وتكوين حفرة يقدر عرضها بنحو 140 مترا امتلأت بمياه البحر، وتضرر مستودعات وصوامع تخزين الحبوب.

وقال خبراء الزلزال في مركز المسح الجيولوجي في الولايات المتحدة الأمريكية إن قوة الانفجار تعادل هزة أرضية بدرجة 3.3 على مقياس ريختر.

- فيضانات السودان

شهدت السودان أمطارًا غزيرة ومستمرة، بداية سبتمبر الماضي، مما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه في النيل وحدوث فيضان مدمر في 16 ولاية سودانية، وتأثر بالفيضان أكثر من 500 ألف شخص، وتدّمر أكثر من 100 ألف منزل.

وأعلنت الوكالات الحكومية، أن الولايات الأكثر تضررا هي الخرطوم وشمال دارفور وسنار، والتي تمثل 4% من جميع المتضررين.

وحذر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة من تداعيات الفيضانات التي ضربت السودان، قائلًا إن ملايين السودانيين مهددون الآن بالعديد من الأمراض الخطيرة.