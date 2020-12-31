انتصار السيسي بمناسبة العام الجديد: أدعو الله أن یحفظ مصر وأھلھا من كل سوء وشر

هنأت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، المصريين بمناسبة العام الميلادي الجديد، قائلة: «نطوي الآن سنة مضت بكل تحدياتها، لنبدأ معا سنة جدیدة نستقي منھا الأمل والرجاء لمزید من التماسك والترابط بین جمیع المصریین».



وأضافت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الخميس: «وفي مستھل ھذا العام الجدید، أدعو الله أن یحفظ مصر وأھلھا من كل سوء وشر، وأن یلھمنا المزید من الإرادة والوعي لبناء المستقبلكل عام وأنتم بخیر».

نطوي الآن سنة مضت بكل تحدياتها،لنبدأ معا سنة جدیدة نستقي منھا الأمل والرجاء لمزید من التماسك والترابط بین جمیع... تم النشر بواسطة ‏السيدة انتصار السيسي‏ في الخميس، ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠