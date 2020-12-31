محافظ أسيوط يتفقد المركز الصحي الحضري للتأكد من جاهزيته لتوزيع لقاح كورونا

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المركز الصحي الحضري بالوليدية، والذي تم تجهيزه ليكون مركزًا معتمدًا لتوزيع لقاح كورونا على المواطنين ضمن 4 مراكز تم اختيارها بالمحافظة.

كما تفقد أعمال التطوير بمبنى القومسيون الطبي ومستشفى الصدر بحي شرق للوقوف سير العمل، والتأكيد على تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وتوافر الأدوية الطبية والأطقم البشرية للتعامل مع حالات الاشتباه والحالات المصابة بفيروس كورونا، وذلك ضمن خطة المحافظة لمتابعة المستشفيات المركزية والعامة والتأكد من جاهزيتها المستمرة لمواجهة جائحة كورونا، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء.

رافقه خلال الجولة الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور أسامة حجازي مدير عام إدارة الطب الوقائي بالمديرية، ومدير القومسيون الطبي العام، والدكتورة مروة حاني وكيل إدارة مكافحة الأمراض المعدية بالمديرية، والدكتورة صفاء علي أبوالعلا مدير مستشفى الصدر.

وبدأ المحافظ جولته بتفقد مقر المركز الصحي الحضري بالوليدية والمجاور لمديرية الصحة، واستمع إلى شرح من وكيل الوزارة لمراحل سير العمل بالمركز وانتهاء جاهزيته ليكون مركز لتوزيع لقاح كورونا على المواطنين.

وشاهد خطوات العمل بالمركز بدءً من مرحلة استقبال المواطنين وتسجيلهم ثم غرفة التطعيم بالإضافة إلى غرفة الفحص، وقياس الضغط والسكر، مشددًا على ضرورة جاهزية باقي المراكز التي تم اختيارها لتكون مراكزًا معتمدة لتوزيع لقاح كورونا على المواطنين وفقًا للاشتراطات التي حددتها وزارة الصحة.

واستكمل المحافظ جولته التفقدية بزيارة مقر القومسيون الطبي العام بجوار مديرية الصحة والتقى بالدكتور أسامة حجازي مدير القومسيون واستمع إلى خطوات سير العمل بالقومسيون والخدمات التي يقدمها للمواطنين، بالإضافة إلى أعمال التطوير التي تتم بالقومسيون من إنشاء "رامب" للإتاحة لذوي الهمم وتطوير المدخل بالكامل لاستقبال المواطنين والمرضى كما تابع سير العمل بمستشفى الصدر.

والتقى بالدكتورة صفاء على أبوالعلا مدير المستشفى ثم تفقد أقسام المستشفى والاستقبال العام، وتابع سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين واطمئن على حالة المرضى ومدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتفقد خزانات الأكسجين وشاهد التوسعات التي تمت بها وغرف العناية المركزة.

وشدد على سرعة التعامل مع المرضى وتوفير الرعاية الصحية لهم والتوسع في أماكن العزل بالمستشفى لسد الاحتياجات وتكثيف إجراءات التعقيم والتطهير بالمستشفى.

كما أكد المحافظ خلال الجولة، ضرورة مراعاة كل الاشتراطات في اختيار المراكز الصحية التي سيتوفر بها لقاح كورونا خلال الأيام القادمة لتوزيعه على المواطنين وفقًا لأولويات وشروط الصرف التي حددتها وزارة الصحة والسكان، مشيدًا بالجهود والإجراءات التي تبذلها الدولة لمواجهة الجائحة.

وشدد على ضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية واستمرار أعمال التعقيم والتطهير لكل المنشات الطبية والمستشفيات مع تكثيف جهود التوعية لجميع العاملين بالمستشفيات، والمراكز الطبية والوحدات الصحية لتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية وكيفية التعامل مع الحالات المشتبه بها والمصابة بفيروس كورونا بالإضافة إلى توعية المواطنين بالقرى والنجوع.

وأشار المحافظ إلى استمرار جولاته الميدانية على المستشفيات ومخازن الأدوية للوقوف على سير العمل، والتأكد من توافر الأطقم البشرية والمستلزمات الطبية والوقائية والأدوية المستخدمة في علاج فيروس كورونا المستجد وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة، والتأكد من توفر الأرصدة الكافية من الأدوية.

ويأتي ذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان للمتابعة والتفتيش على جميع المستشفيات والمنشآت الصحية بالمحافظة بصفة يومية وعلى مدار 24 ساعة بمشاركة ممثلين للجهات الرقابية والصحية للوقوف على توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية وتوافر الاحتياجات اللازمة بمستشفيات العزل والمستشفيات المركزية، والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين واستقبال جميع الحالات المشتبه اصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" والتعامل معها.

وأكد وكيل وزارة الصحة، توفير مراكز صحية بالمراكز للتطعيم باللقاحات وتشمل مسارات تلك المراكز منطقة إرشادية لتوعية الفئات المستهدفة بالتطعيم كأولوية ومنطقة إدارية لمراجعة البيانات وتسجيلها على المنظومة الخاصة بالتسجيل للقاحات وغرفة موافقة مستنيرة يتم بها اطلاع الأشخاص على جميع الشروط وغرفة للتطعيم ومكان مخصص لحفظ اللقاح، وكذلك عيادات لمتابعة المواطنين الذين تم تطعيمهم، حيث يتم أخذ اللقاح على جرعتين بينهما 21 يوميًا بنفس المركز.

وأشار إلى أن الأولوية في توزيع اللقاح ستكون للفئات المستحقة تباعًا وهم الأطقم الطبية بمستشفيات العزل والصدر والحميات، بالإضافة إلى مرضى الأورام ومرضى الفشل الكلوي وأصحاب الأمراض المزمنة من كبار السن، ومرضى القلب والأوعية الدموية من خلال الاعتماد على قاعدة بيانات مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة ونفقة الدولة والتأمين الصحي مشددًا على ضرورة عدم تراخي تلك الفئات في اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية حتى بعد الحصول على اللقاح.

وجدد محافظ أسيوط مناشدته للمواطنين بمنع التجمعات وارتداء الكمامات والإلتزام بالقرارات الصادرة حفاظاً على حياتهم وتجنباً لنشر العدوى بالفيروس، وذلك ضمن سلسلة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفوري مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة، ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088)، أو رسائل الواتس آب (01000623873)، بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة شكاوى المواطنين، أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg"، وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية أو من خلال تطبيق "صحة مصر".