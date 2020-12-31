ألمانيا: أكثر من 130 ألف شخص تلقوا لقاح كورونا حتى الآن

وصل عدد الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا في ألمانيا إلى أكثر من 130 ألف شخص حتى الآن.

وأعلن معهد روبرت كوخ لأبحاث الفيروسات أن عدد هؤلاء الأشخاص الذي تم تسجيله وصل إلى 131 ألفًا و626 شخصًا حتى ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.

وذكر المعهد أن عدد الأشخاص الملقحين ارتفع مقارنة باليوم السابق بمقدار 51 ألفًا و465 شخصًا، مشيرًا إلى أن هذا العدد يمكن أن يتضمن تسجيلات لاحقة ولا يعكس عدد من تم تطعيمهم في يوم واحد فعليا.

وأوضح المعهد أن هناك من بين الأشخاص الذين تلقوا التطعيم، 57 ألفًا و406 أشخاص من نزلاء دور الرعاية، فيما أخذ 61 ألفًا و612 شخصًا التطعيم لأسباب تتعلق بعملهم بينهم أطقم طبية معرضون بقوة لخطر العدوى بالإضافة إلى أطقم عاملين في دور الرعاية، وأخذ 31 ألفًا و250 شخصًا التطعيم لأنهم تجاوزا سن الثمانين.

وأضاف المعهد أن ولاية بافاريا سجلت أكبر عدد للأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد كورونا بـ28 ألفًا، و206 أشخاص تلتها ولاية شمال الراين ويستفاليا بـ19 ألفًا و930 شخصًا ثم ولاية هيسن بـ15 ألفًا و674 شخصًا.

في المقابل، سجلت ولاية تورينجن أقل عدد للملقحين بـ810 أشخاص، وبريمن بـ1691 شخصًا وهامبورج بـ2040 شخصًا.

ولم يذكر المعهد بعد نسبة الأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد كورونا قياسا إلى إجمالي عدد السكان في ألمانيا نظرا لأن حملة التطعيم لا تزال في بدايتها.