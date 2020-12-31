قال الدكتور مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون احتل مساحة غير متوقعة، خلال عام 2020، رغم أنه قادم جديد للسياسة الفرنسية من المجهول، موضحًا أن ماكرون لعب هذا العام دورًا في لبنان، ومواجهة تركيا، والاتحاد الأوروبي، وانتقاد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وأضاف الفقي، خلال لقاء لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء أمس الأربعاء، أن «ماكرون رجل بلا تاريخ سياسي وشاب صغير نسبيًا»، معلقًا: «هذا العام الرئيس الفرنسي ملأ الدنيا وشغل الناس».

ولفت إلى أنه راضٍ عن ماكرون للاستقبال الذي أجراه للرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفًا: «استقبال يليق بمصر ومكانتها، وأمر مسبوق في تاريخ فرنسا ومصر».

وعن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أشار رئيس مكتبة الإسكندرية إلى أن الانفصال لم يكن مقبولًا من الأغلبية، موضحًا أنه بدأ حياته في بريطانيا ومرتبط بها تعليميًا وثقافيًا.

وأوضح أنه حضر الجدل عام 1971 حول انضمام بريطانيا إلى السوق الأوروبية المشتركة وكانت الأصوات الكثيرة تنادي بعدم الانضمام، واصفًا الموقف البريطاني بأنه أنانية وطنية على حساب الشراكة الأوروبية.

وتابع أن «بريطانيا تولي وجهها شطر الأطلنطي في علاقات أكثر توثقا مع الولايات المتحدة الأمريكية»، مختتمًا: «يعتبر نفسه كيانًا مستقلًا ليس محسوبًا على الاتحاد الأوروبي، ما يمنحه حرية حركة أكبر».