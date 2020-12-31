وصول أول شحنة غاز روسي عبر خط «التيار التركي» إلى صربيا

استقبلت صربيا اليوم الأربعاء أول شحنة من الغاز الروسي تصل إليها عبر خط أنابيب "التيار التركي" عبر بلغاريا في الوقت الذي يتراجع فيه اعتماد منطقة البلقان على إمدادات الغاز الروسي القادمة عبر أراضي أوكرانيا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن خط الإمدادات الجديد جزء من جهود روسيا للالتفاف على جارتها الشرقية أوكرانيا من الشمال والجنوب، بعد ان تسبب الخلاف بين موسكو وكييف بشأن أسعار بيع الغاز الروسي إلى أوكرانيا في اضطراب إمدادات الغاز إلى أوروبا على مدى أكثر من 10 سنوات.

يذكر أن الجزء المار ببلغاريا من خط أنابيب "التيار التركي" يبلغ طوله 474 كيلومتر والجزء المار بصربيا البالغ طوله 403 كيلومترات سيصل بالخط إلى المجر بتكلفة تصل إلى 3 مليارات دولار. وقد اكتمل بناء الخط بعد عدة تأخيرات وضغوط من الدول الغربية كما يحدث الآن مع خط أنابيب نورد ستريم2 الذي سينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق.

وتصل الطاقة التشغيلية لخط أنابيب التيار التركي إلى حوالي 18 مليار متر مكعب سنويا في بلغاريا وحوالي 13 مليار متر مكعب سنويا في صربيا، مع اكتمال بناء محطات الضغط الثلاث التي سيتم إضافتها على امتداد الخط بحلول منتصف 2021 على الأرجح.

وبحسب شركة بولغار ترانس جاز المسؤولة عن تشغيل شبكة خطوط الغاز، فإن كميات الغاز الأولية التي تتلقاها صربيا عبر الخط تبلغ حوالي 15 مليون متر مكعب يوميا.