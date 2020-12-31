قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الخضر والفاكهة بنسبة 100%، مشيرًا إلى تصدير عدد كبير من هذه المنتجات.

وأضاف القرش، خلال لقاء لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن الوزارة تدخل توسعات وتحدث في المنظومة؛ لمواجهة أي تأثير من زيادة السكان، لافتًا إلى أن المنتج الزراعي المصري يثبت كفاءة عالمية.

وأشاد بدور الفلاح المصري الذي يؤدي أداء طيبًا خلال الفترات السابقة، والتي أسفرت جهوده عن وفرة في المتاح، موضحًا أن المساحة الإنتاجية لـ100 ألف فدان من الصوب الزراعية تعادل مليون فدان من الأراضي.

وذكر متحدث الزراعة أن المنتج داخل الصوب الزراعية يتسم بأنه عالي الجودة، متابعًا: «حريصون على مراقبة جودة الإنتاج، وإدخال شكل جديد عبر التصنيع الزراعي أو معاملات ما بعد الحصاد ما يمنح قيمة مضافة للإنتاج».

ولفت إلى أن الصوب الزراعية يد لها دخل كبير في مواجهة التغيرات المناخية، مضيفًا أنها تساهم في توافر المنتج في الأسواق، واستقرار الأسعار، ومنع الفجوات نتيجة فواصل العروات، ومزيد من الصادرات للخارج، وإتاحة المنتج بشكل مستمر أمام المواطن المصري.