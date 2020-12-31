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حالة من الحزن سيطرت على محمد صلاح، نجم الكرة المصرية ولاعب ليفربول الانحليزي، بعدما استبدل في مباراة نيوكاسل بالدوري الانجليزي.

وخيم التعادل السلبي على مباراة ليفربول ونيوكاسل أمس الأربعاء، في اللقاء الذي أقيم ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر للدوري الانجليزي الممتاز.

وخرج من صلاح من مباراة نيوكاسل بديلا لشاكيري في الدقيقة 92 من المباراة وظهرت عليه ملامح الحزن رغم ضياعه لفرص كانت سهلة للغاية وأبرزهم في الدقيقة 66 والتي انفرد فيها بالحارس ولكن سددها بجوار المرمى.

وقدم صلاح اداء متواضع أمام نيوكاسل ومع ذلك عند خروجه ظهرت عليه ملامح الحزن.