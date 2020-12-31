أعلنت السلطات الفرنسية، تدابير صارمة عشية الاحتفال برأس السنة الجديدة، تستهدف الحد من التجمعات والاحتفالات، لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد.

ومن بين التدابير المعلنة، حظر تجوال في عدة مدن، وتقييد استقبال الضيوف في المنازل، واحترام تدابير التباعد الاجتماعي، وتعزيز عمليات تفتيش الشرطة.

وذكرت صحيفة "ويست فرانس" الفرنسية، أن يوم 31 ديسمبر هذا العام، سيكون مختلفا في باريس، المدينة الأكثر احتفالا برأس السنة حول العالم، مضيفة أنه هذا العام، سيكون من الصعب الالتقاء ليلة رأس السنة الجديدة والاحتفال بغد مشرق.

وأضافت الصحيفة الفرنسية، أنه لمكافحة وباء "كوفيد-19" ومنع العدوى الهائلة خلال ليلة رأس السنة الجديدة، اتخذت وزارة الداخلية الفرنسية تدابير صارمة، بينها حظر التجمعات في الطرق العامة، إذ تم فرض حظر تجوال عشية عيد الميلاد، وسيدخل حيز التنفيذ في 31 ديسمبر بين الساعة 8 مساءً والساعة 6 صباحًا من صباح اليوم التالي.

وتابعت: "بذلك لن يُسمح بالتجمعات على الطرق العامة، في بعض المدن، مثل منطقة بوردو الكبرى، ستتوقف وسائل النقل العام في الساعة 7:30 مساءً، وفي باريس، ستنخفض حركة المترو بشكل كبير بعد الساعة 8 مساءً وستغلق المحطات".

وفي مذكرة موجهة إلى مديريات الشرطة في أنحاء فرنسا، طالب وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، أيضًا بإنشاء "أجهزة تحكم مرئية لمنع أي تجمع على الطريق السريع العام"، وهذا من الساعة 8 مساءً.

يعاقب القانون على انتهاك حظر التجول دون سبب وجيه بغرامة قدرها 135 يورو، وفي حالة تكرار المخالفة يمكن رفع مبلغ الغرامة.

وسيتم تعبئة أكثر من 100 ألف من رجال الشرطة والدرك مساء يوم 31 ديسمبر؛ "لمكافحة التجمعات غير المصرح بها والتسبب في حالات عنف"، على حد تعبير جيرالد دارمانان في مذكرته إلى المحافظين.

بالإضافة إلى ذلك، يدعو الوزير إلى اتخاذ إجراءات تتركز بشكل خاص في وسط المدينة وفي الأحياء والمناطق الأكثر حساسية. كما تم التخطيط لأوامر تحظر بيع الكحول أو الألعاب النارية.

وفيما يتعلق بالتجمعات المنزلية، سيظل من الممكن اللقاء في المنزل، لكن ليس بأكثر من ستة أشخاص، دون احتساب الأطفال، وفقا لتوصية الحكومة الفرنسية.

وتدعو الحكومة إلى "مسؤولية الجميع" بحيث يتم احترام تدابير التباعد الاجتماعي، كما أنه يجب على الضيوف الوصول قبل الساعة 8 مساءً والمغادرة بعد الساعة 6 صباحًا في اليوم التالي، وفقا لتدابير حظر التجوال.

ومع ذلك، فإن الاحتفال بالعام الجديد في المنزل لا يعني نهاية اتباع القواعد، إذ يمكن للشرطة أن تدق جرس الباب إذا تم الإبلاغ عن ضوضاء ليلية، ويمكن بعد ذلك فرض غرامة قدرها 68 يورو، وفقا لمرسوم وزارة الداخلية الفرنسية.

وعادت الصحيفة الفرنسية قائلة: "إن ما تخشاه الحكومة الفرنسية، هو حشد الاحتفالات الشعبية، في الأماكن العامة أو الخاصة المفتوحة للجمهور والتي من المحتمل أن تجمع مئات الأشخاص".

وأقيم هذا النوع من الاحتفالات بالفعل خلال السنوات الماضية، ولمكافحة هذه الظاهرة، طالب وزير الداخلية الفرنسي من مديريات الشرطة التحرك "بأسرع ما يمكن" والسعي "كأولوية لتحديد المنظمين".

ويمكن رفع دعوى جنائية ضد منظمي هذه الاحتفالات بتهمة "تعريض حياة الآخرين للخطر"، وإذا بدأ هذا الإجراء، فسيواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى عام وغرامة قدرها 15 ألف يورو.

من جانبهم، من خلال المشاركة في هذه الأمسيات، يتحمل المشاركون غرامة قدرها 135 يورو لعدم احترام "التباعد الاجتماعي التي لا تقل عن متر واحد بين شخصين" والتي يجب احترامها في جميع الظروف، وفقًا للمادة 1 من المرسوم الصادر في 29 أكتوبر 2020.