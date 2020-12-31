 الصين تعارض إبحار سفينتين حربيتين أمريكيتين عبر مضيق تايوان - بوابة الشروق
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الصين تعارض إبحار سفينتين حربيتين أمريكيتين عبر مضيق تايوان

بكين - أ ش أ:
نشر في: الخميس 31 ديسمبر 2020 - 9:16 ص | آخر تحديث: الخميس 31 ديسمبر 2020 - 9:16 ص

أعرب المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني الصينية، وو تشيان، عن معارضة بلاده الشديدة لإبحار سفينتين حربيتين أمريكيتين عبر مضيق تايوان.

وقال تشيان -في تصريح اليوم الخميس- "إن الخطوة التي قامت بها سفينتان حربيتان أمريكيتان، أرسلت إشارة خاطئة لعناصر انفصالية تدعو لما يسمى بـ"استقلال تايوان"، وهددت بشكل خطير السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان".

وأضاف أن "جيش التحرير الشعبي الصيني يحافظ على مستوى عال من اليقظة في جميع الأوقات، وعلى استعداد للرد على كل التهديدات والاستفزازات فى جميع الأوقات، ويدافع بحزم عن السيادة الوطنية ووحدة الأراضي الصينية"، منددا بالخطوة الأمريكية واصفا إياها بأنها "استفزازية".

وكانت سفينتان حربيتان أمريكيتان (مدمرة الصواريخ الموجهة "يو إس إس جون ماكين"، والمدمرة "يو إس إس كورتيس ويلبر") أبحرتا صباح اليوم الخميس، عبر مضيق تايوان، في ثاني عبور من نوعه لسفن حربية أمريكية هذا الشهر.


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