تدشين لنشي وصال ذاتي الدفع بشركة القناة للإنشاءات البحرية

شهدت شركة القناة للإنشاءات البحرية، إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، تدشين لنشين من طراز "بحار" ولحام 3 لنشات أخرى ضمن سلسلة من الوحدات البحرية الجديدة للعمل بإدارة التحركات، بجانب تدشين صال بحري ذاتي الدفع بحمولة ٨٠٠ طن بعد إعادة تأهيله لاستخدامه في نقل منتجات محاجر عتاقة من محجر الهيئة بالسويس إلى مشروعات الهيئة بطول المجرى الملاحي.

وأكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، الحرص على تعظيم الاستفادة من الشركات التابعة للهيئة لما تملكه من مقومات وإمكانيات مادية وبشرية والنهوض بها لتضيف للاقتصاد القومي، من خلال تطبيق خطة متكاملة لزيادة الدور المحوري لها كأحد أهداف استراتيجية الهيئة ٢٠٢٣.

ووجه ربيع، التحية والتقدير لجميع العاملين بشركات الهيئة لجهودهم خلال الفترة الماضية في العمل والالتزام بمعدلات تنفيذ المشروعات المختلفة وفقا للجداول الزمنية المحددة.

يبلغ طول اللنش ١٥.٣٠ متر، وعرض ٤.٧٠ متر، وارتفاع ١.٣٥ متر، وسرعة ٢٢ عقدة، فيما يبلغ طول الصال ٦١ مترا، وعرض ١٠ أمتار، وغاطس ٣ أمتار، وتبلغ سرعته ٩ عقدات عند الحمولة القصوى، وأشرف على بنائه هيئة الإشراف الفرنسية B.V.

وحضر التدشين المهندس نصر عبدالعزيز عضو مجلس إدارة الهيئة، ومدير إدارة الشركات، والمهندس جابر الغطاس رئيس مجلس إدارة شركة القناة للإنشاءات البحرية، ووفد من إدارة التحركات والإدارة الهندسية.