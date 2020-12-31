 بالفيديو.. أستراليا تحتفل بدخول العام الجديد - بوابة الشروق
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بالفيديو.. أستراليا تحتفل بدخول العام الجديد

نور رشوان
نشر في: الخميس 31 ديسمبر 2020 - 4:13 م | آخر تحديث: الخميس 31 ديسمبر 2020 - 4:13 م

عرضت فضائية «العربية»، اليوم الخميس، مقطع فيديو يرصد احتفال أستراليا بدخول العام الجديد.

وتعتبر أستراليا ثاني دولة في العالم تدخل العام الجديد، بعد نيوزيلندا.

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