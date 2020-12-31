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عرضت فضائية «العربية»، اليوم الخميس، مقطع فيديو يرصد احتفال أستراليا بدخول العام الجديد.

وتعتبر أستراليا ثاني دولة في العالم تدخل العام الجديد، بعد نيوزيلندا.