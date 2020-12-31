تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الجمعة، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للدفء على شمال الصعيد نهارًا، وشديد البرودة على غالبية الأنحاء ليلًا.

وأضافت «الأرصاد»، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، اليوم الخميس، أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وأوضحت أنه من المتوقع أيضًا تكون الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:

الصغرى العظمى

القاهرة 11 20

بورسعيد 13 20

الإسكندرية 12 20

شرم الشيخ 15 24

أسوان 11 25

كاترين 03 16

الإسماعيلية 12 22