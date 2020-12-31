مجلس الشيوخ يدين الهجوم على مطار عدن ويؤكد وقوف مصر مع الشعب اليمني الشقيق

أدان مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بأشد العبارات الهجوم الإرهابى أمس الذى استهدف مطار عدن لدى وصول أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة قادمين من السعودية، مؤكداً وقوف مصر حكومة وبرلمانا وشعبا مع الشعب اليمني الشقيق في هذا المصاب الجلل الذي أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من ابنائه.

جاء ذلك في رسالة بعث بها اليوم الخميس، رئيس مجلس الشيوخ الي رئيس مجلس النواب اليمني سعيد سلطان سعيد البركان.

وشدد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على أن مجلس الشيوخ على يقين بأن مثل هذه الأعمال الإجرامية الجبانة لن تضعف عزيمة الشعب اليمني ولن تثني الحكومة اليمنية عن أداء مهامها الوطنية الموكلة اليها عقب الإنجاز الذي تم فى اتفاق الرياض بالمملكة العربية السعودية .. داعياً الله لمن توفاهم الله بالرحمة والمصابين بسرعة الشفاء.

وفيما يلى نص الرسالة:

"صاحب المعالى السيد سعيد سلطان سعيد البركاني

رئيس مجلس النواب اليمنى

تلقينا ببالغ الحزن وعميق الأسى نبأ الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن بالتزامن مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة لأداء مهامها الوطنية الموكلة إليها، وهو الهجوم الذى أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من الأبرياء.

ومجلس الشيوخ المصرى يدين بأشد العبارات هذا العمل الإجرامى الذى يستهدف المخلصين من حكومة وأبناء الشعب اليمني ، ونحن على يقين بـأن مثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة لن تُضعف من عزيمة الشعب اليمني أو تُثنى الحكومة اليمنية عن المضي قدما لتحقيق أمن وأمان ومصلحة بلادهم، عقب الإنجاز الذي تم التوصل إليه فى اتفاق الرياض برعاية المملكة العربية السعودية.

ونحن إذ نعرب عن خالص تعازى جمهورية مصر العربية – حكومة وبرلمانا وشعبا - لأهالي الضحايا وللحكومة والشعب اليمني الشقيق، فإننا ندعو لجميع المصابين بالشفاء العاجل.

مستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق

رئيس مجلس الشيوخ

جمهورية مصر العربية".