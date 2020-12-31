ساعات وينسدل الستار عن 2020 الذي كان عام الكورونا بامتياز، ولكنه أيضًا شهد العديد من الأزمات الإقليمية والصراعات الحدودية التي لا يغفل عنها.

وفيما يلي نعرض لكم أبرز النزعات السياسية التي شهدها عام 2020

• الاستفزازات التركية في شرق المتوسط

زادت الأهمية الاستراتيجية لمنطقة شرق المتوسط في الأعوام السابقة بعد اكتشاف الثروات الطبيعية من النفط والغاز الطبيعي، وبطبيعة الحال يظل المحرك الأساسي للصراع والتوتر بين الدول هو مورد الطاقة، زادت على إثر هذه الاكتشافات حدة التوتر خلال عام 2020 بين تركيا ودول شرق المتوسط.

أرسلت تركيا في منتصف أغسطس لهذا العام، سفنًا حربية مصاحبة لسفن التنقيب عن الغاز والنفط، كرد فعل على توقيع اتفاقيتين هما الأبرز خلال العام، وهما: الاتفاقية الموقعة بين إسرائيل والأردن واليونان وإيطاليا في يونيو 2020؛ والاتفاقية الموقعة بين مصر واليونان في 6 أغسطس 2020.

وردت دول المنطقة بتحركات ومناورات عسكرية، تؤكد كل منهما على الأخرى جاهزيتها واستعدادها عسكرياً، فاليونان -على سبيل المثال- بالتعاون مع كل من قبرص وفرنسا وإيطاليا أجرت تدريبات عسكرية في الفترة بين 26 و28 أغسطس 2020 في المنطقة التي تقع جنوب جزيرتي كريت وقبرص.

وأعلنت اليونان في 3 أكتوبر 2020 إجراء مناورات عسكرية تتضمن تدريباً على الرماية في منطقتين شرق المتوسط في الفترة بين 6 و8 أكتوبر 2020.

• اشتباكات عنيفة بين أرمينيا وأذربيجان حول إقليم كارباخ

اندلعت صباح الأحد الموافق 27 سبتمبر اشتباكات مسلحة بين كل من أرمينيا وأذربيجان، وقالت أذربيجان أن القوات المسلحة الأرمينية أطلقت النار علي مناطق سكنية علي خط التماس في جمهورية قرة باغ غير المعترف بها.

واتهمت أرمينيا وسلطات جمهورية قرة باغ الجانب الأذربيجاني، بشن ضربات صاروخية علي الإقليم. واستمر القتال بين الجانبين حتي اليوم التالي والذي وأعلنت فيه وزارة الدفاع الأذربيجينية أنه «تم تطهير العديد من الأراضي المرتفعه ذات الأهمية».

وتم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين رئيس أذربيجان إلهام علييف، ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لوقف جميع الأعمال العدائية في المنطقة من في 10 نوفمبر 2020.

ووقع أول خرق كبير لوقف إطلاق النار أكدته قوات حفظ السلام الروسية في المنطقة في 11 ديسمبر.

واندلعت الاشتباكات من جديد على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار، وأفادت التقارير أن القوات الأذربيجانية استولت على منطقة «هين تاغر» في 12 ديسمبر، مع استمرار بعض الاشتباكات في المنطقة.

• أزمة إقليم تيجراي مع الحكومة الأثيوبية

البداية كانت مع إعلان «جبهة تحرير تجراي» التي تحكم الإقليم، معارضتها لتأجيل الانتخابات، معتبرة في ذلك محاولة من أديس أبابا لتكريس سلطتها والالتفاف على الاستحقاق الانتخابي.

وتصاعد التوتر بين الجانبين حتى بغ حد التصادم مع اتخاذ الحكومة الأثيوبية الفيدرالية إجراءات عقابية بعد إجراء الإقليم انتخابات منفردة، في سبتمبر ، في تحد لأديس أبابا.

وفي 4 نوفمبر، أمر رئيس الوزراء، آبي أحمد، بتوجيه ضربات جوية وأرسل قوات الجيش إلى إقليم تجراي، بعد أن اتهم جبهة تحرير تجراي وقواتها والمليشيات التابعة بشن هجوم على القاعدة العسكرية الشمالية، في عملية وصفها بالخيانة العظمى للوطن.

وقرر رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، في 12 نوفمبر، إمهال قوات إقليم تيغراي 72 ساعة للاستسلام قبل أن يبدأ الجيش هجومه على العاصمة «ميكيلي».

وكتب في بيان على تويتر وجه إلى قاعدة جبهة تحرير شعب تيغراي التي تدير المنطقة: «الطريق إلى دماركم تشارف على النهاية ونطالبكم بالاستسلام خلال الساعات الـ72 المقبلة»، مضيفًا: «اقتنصوا هذه الفرصة الأخيرة».