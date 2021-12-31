وزيرة الدولة الألمانية للثقافة: "التعدد في مجتمعنا شيء بالغ الجمال"

دعت وزيرة الدولة للثقافة في ألمانيا/ كلاوديا روت/ مع مطلع العام الميلادي الجديد بقوة إلى توسيع مساحة الحرية في الثقافة والمجتمع.

وقالت روت التي تنتمي لحزب الخضر اليوم الجمعة في رسالة بمناسبة العام الجديد حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) في برلين على نسخة منها: "الفن والآراء المختلفة تحتاج إلى مساحات من الحرية لدينا هنا".

وأضافت الوزيرة قائلة: "إن هذه المجالات تحتاج إلى سبل تنفيذ معقولة وضمان اجتماعي خاصة في أوقات الوباء."

وشددت روت على تعزيز الوضع الاجتماعي للفنانين وحماية البنية التحتية الثقافية، مبينة بالقول: "من دون ذلك سيبقى كل شيء صامتا".

وأوضحت الوزيرة قائلة: "نريد خلق مساحات للتنوع ، في صور التعبير الفنية والمضامين والأشخاص، لأن التنوع في مجتمعنا هو شيء شديد الجمال".

وأضافت روت بهذه المناسبة: "لذلك أتمنى للجميع المزيد من المشاركة في مجتمع المتعددين، ومن دون ذلك يبقى كل شيء رماديا".

وتمنت روت "للجميع عاما جديدا/2022/ مفعما بالحيوية والتعدد وتلون الأصوات، ويتسم بالاحترام والاهتمام المتبادل، والسرور في حياتنا المشتركة".

ووجهت روت تمنياتها الطيبة بشكل خاص إلى الفنانين والصحفيين وكل من يناضل من أجل حرية الفن وتنوع الآراء، وبخاصة من أجل من يعانون التهديد والاضطهاد في العديد من الأماكن حول العالم لهذا السبب بالذات."

وذكرت روت كأمثلة لذلك بيلاروس والصين وروسيا وأفغانستان وإيران وتركيا.

وواصلت روت القول بأن عام 2022 ينبغي أن يكون "عاما للتضامن مع هؤلاء والتعاطف معهم، فمن دون ذلك يبقى كل شيء عدما".