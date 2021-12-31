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محافظ كفر الشيخ يقرر تعطيل الدراسة غدا للطلاب والمعلمين

اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ
اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ
محمد نصار
نشر في: الجمعة 31 ديسمبر 2021 - 10:09 م | آخر تحديث: الجمعة 31 ديسمبر 2021 - 10:09 م

قرر اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، تعطيل الدراسة، غداً السبت، الموافق الأول من شهر يناير 2022، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية "طلاب والمعلمون" بنطاق المحافظة، نظراً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي تشير إلى تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وحفاظاً على أمن وسلامة أبنائنا الطلاب.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعت أن تتعرض المحافظة لعدم استقرار في الأحوال الجوية، وهطول أمطارًا غزيرة، وبناء عليه أصدر محافظ كفر الشيخ قرار بغلق المدارس مع اتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

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