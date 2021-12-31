قال الإعلامي مفيد فوزي، إنّه قرر الهجرة إلى كندا عندما تم الاعتداء على "الكاتدرائية"، وتخلص من شقته وسيارته، لكن حينما جاء الرئيس عبد الفتاح السيسي لسدة الحكم فضَّل البقاء في مصر.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة" على قناة "صدى البلد"، أنه يحب الربيع ويكره الحر الشديد، مشيرا إلى أن ابنته هي أول من قدم له التهنئة بمناسبة العام الميلادي الجديد.

وكشف فوزي، أنه كان يسهر لدى العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ في ليلة رأس السنة لكن العندليب يظل صامتا كأنه يتأمل الموت القريب منه، وكان قويا في مواجهة الموت ويشعر باستمرار أنه اقترب من النهاية، وفي كل نزيف يخيل له أنها اللحظة الأخيرة.

وأوضح أنّ سعاد حسني لم تكن تحضر سهرات ليلة رأس السنة مع عبد الحليم وأصدقائه، خوفا من الخلاف الذي يحدث أثناء النقاشات، مشيرًا إلى أن أحب الأغاني إلى قلب عبد الحليم حافظ أغنية "عدى النهار" التي غناها أثناء النكسة، معقّبًا: "دلوقتي مبقاش فيه الأبنودي بقى فيه عمرو دياب وبنت حلوة جنبه".

