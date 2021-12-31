تستضيف مكتبة كتب خان دجلة المعادي، الأربعاء المقبل، ندوة لمناقشة وتوقيع أحدث أعمال الكاتب الكبير عادل عصمت "جنازة السيدة البيضاء"، وذلك في تمام الساعة السادسةمساء، ومن المقرر أن يدير النقاش الدكتور محمد الشحات، أستاذ النقد ونظرية الأدب.

تبدأ رواية "جنازة السيدة البيضاء" من لحظة الذروة، ويقدم فيها عادل عصمت أكثر أعماله درامية، من خلال لحظات احتضار "نعمة"، الأم والزوجة، مؤلفًا لها نشيدًا جنائزيًا شجيًا وإنسانيًا. مستعينًا بخمسة خطوط لحنية تتقاطع وتتشابك وتتصاعد معًا على إيقاع أنفاس "نعمة الأبيض" الأخيرة، حتى تصل ذروتها اللحنية عند "جنازة السيدة البيضاء".

والخطوط الخمسة هي أصوات (الزوج، العاشق، الابنة، نعمة الأبيض، الراوي، خمسة وجوه أو آلات لحنية اختار الكاتب أن يكشف لنا من خلالها قصة السيدة البيضاء منذ كانت فتاة جميلة حالمة في قريتها وكيف صارت في طليعة المتعلمات من فتيات القرية، ومصيرها مع زوج مستبد. رحلة السيدة البيضاء من الطفولة إلى الكهولة ثم الموت، بعد أن انطفأت فيها شعلة النور والحياة. تتشابك مع تاريخ قرية "نخطاي" الذي يسرده الراوي منذ الحملة الفرنسية وحتى ثورة 25 يناير.

يتعمق الكاتب أكثر في منطقته الأثيرة، في ريف الدلتا، من خلال الكشف عن الإرث الأخلاقي والاجتماعي والجغرافي الذي يحيط بشخصياته، ويشكل مصائرهم، وتكتسب الرواية عمقًا ورمزية من خلال الحفر في طبقات المجتمع الذي تقدمه، وهو بالتأكيد قطعة من روح مصر.

يذكر أن عادل عصمت هو كاتب مصري ولد في عام 1959. صدر له مجموعة قصص قصيرة بعنوان "قصاصات" ومجموعة من الروايات أبرزها: "أيام النوافذ الزرقاء" والتي فازت بجائزة الدولة التشجيعية للرواية عام 2011 وحصلت روايته "حكايات يوسف تادرس" على جائزة نجيب محفوظ للأدب المقدمة من الجامعة الأمريكية بالقاهرة في عام 2016.