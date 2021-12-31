شنّ أحمد حسن كوكا، نجم كونيا سبور التركي هجومًا على أحمد حسام ميدو، نجم ومدرب الزمالك السابق.

وكان ميدو قلل من المسيرة الاحترافية لكوكا، حيث كتب عبر حسابه على موقع تويتر: "مهاجم متواضع ولا يصلح للمستوى الدولي حتى ولو أحرز 1000 هدف".

وعلّق كوكا على تغريدة ميدو قائلًا: "مهاجم متواضع؟ أولا هو انت اصلا مين طلب رأيك؟ ثانيا انت مبطل كوره وانت عندك ٢٩ سنه و كل الناس عارفه ليه".

وأضاف: "ثالثا لو رقم الاهداف الي انا جايبه شايفه قليل ماجبتوش انت ليه ؟ مع إن اللي بيلعب في نادي اكبر فرصه بتكون اكتر في التسجيل.. رابعا حاولت تبقي مدرب ومبتكملش شهر في اي نادي".

وتابع: "خامسا بتحاول تبقي اعلامي وتتكلم عن ده وده عشان تبقي تريند بأي شكل، أي حاجه عايز تدخل فيها، ده حتى صلاح في اول مشواره كنت بتتكلم عليه وحش، الحقد عالي اوي عندك من زمان وانت بتتكلم وحش عني".

وأكمل كوكا: "وأنا عارف إن أكبر غلط اني أرد عليك وانت فاضي وعندك برنامج تتكلم فيه كل يوم بس انا برده مش هيهدني كلامك وهفضل في طريقي، مركز في مستقبلي ومش عايز حاجه من الناس بعد مبطل كورة وبعد لما اموت غير السيرة الحلوة".

يُذكر أن كوكا كان تمكن من إحرازه الهدف رقم 99 في الملاعب الأوروبية، كما أصبح ثاني الهدافين من المصريين المحترفين في الخارج.