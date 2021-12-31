مجلس الأمن القومي الأوكراني: الحشود العسكرية الروسية على حدودنا لا تمثل خطرا

اعتبر سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أليكسي دانيلوف، اليوم /الخميس/ ، أن الحشود العسكرية الروسية على حدود أوكرانيا، لا تمثل خطرا على البلاد.

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية عن دانيلوف قوله - في إحاطة اليوم - "لا داع لإخافة الناس وتضخيم الأمور، والوضع مسيطر عليه، ونفهم ما يحدث، أما بالنسبة للوضع الذي تتحدثون عنه (الأحكام العرفية) فهذا سيعتمد على الظروف، فلا توجد مثل هذه الظروف حتى الآن، وإن وجدت فسنقوم بإخطار العامة على الفور".

وأضاف دانيلوف أن الخبراء المعنيين في أوكرانيا يقولون إن روسيا لا تستطيع القيام بغزو واسع النطاق.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، قد أعلن - في وقت سابق اليوم - أن تصريحات كييف تؤكد عدم وجود حشود روسية على الح