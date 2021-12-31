الفلبين تعزز قيود مكافحة كورونا بالعاصمة في خضم قفزة بالإصابات

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عززت الحكومة الفلبينية قيود مكافحة فيروس كورونا في العاصمة اليوم الجمعة، عقب قفزة في إصابات كوفيد-19 وتأكيد حدوث عدوى محلية لمتحور أوميكرون.

وقال المتحدث باسم الرئاسة كارلو نوجراليس إن مانيلا الكبرى "مترو مانيلا" وعدد سكانها 13 مليون نسمة، ستخضع لمستوى تأهب أكثر صرامة اعتبارا من الاثنين المقبل وحتى 15 كانون ثان/ يناير.

وذكر أننا "شهدنا في الأيام الماضية، زيادة حالات الإصابة بكوفيد-19 بشكل سريع للغاية بسبب أنشطة العطلات، حيث زادت تنقلات السكان ، وقلت درجة الامتثال للحد الأدنى لمعايير الصحة العامة".

وأضاف أن "سببا آخر لذلك هو رصد إصابات محلية بمتحور أوميكرون". وقال إن "تحقيقا وبائيا بشأن ثلاث إصابات محلية يشير لإمكانية عالية لعدوى محلية بأوميكرون".

وقالت وزارة الصحة إنه تم في المجمل رصد 10 إصابات بأوميكرون بالفلبين، بما في ذلك ثلاث حالات محلية.

وأوضح نوجراليس إنه بموجب مستوى تأهب أعلى ، لن يتم السماح مجددا بعقد فصول دراسية حضوريا وأنشطة رياضية تتسم بالاختلاط وإقامة معارض عامة وعروض حية .

وأضاف أن الطاقة الاستيعابية في دور العرض والمطاعم والجهات التجارية الأخرى ستنخفض مرة أخرى إلى 30% في الأماكن المغلقة و50% في الأماكن المفتوحة.

يأتي تشديد القيود في وقت تتجه فيه السلطات لتوجيه اتهامات لمسافرة فلبينية تبين أنها مصابة بكوفيد-19 ولكن يُزعم أنها غادرات الحجر الصحي وحضرت حفلا حيث نقلت العدوى لأشخاص آخرين.

ووصلت المرأة الفلبينية من الولايات المتحدة في 22 كانون أول/ديسمبر الجاري ولكنها قالت لأصدقائها في حفل في اليوم التالي أنها تمكنت من مغادرة فندق الحجر الصحي في منطقة ماكاتي سيتي بمانيلا الكبرى بسبب صلاتها الجيدة.

تبين أن المرأة مصابة بفيروس كورونا بعدما خضعت لاختبار في اليوم الخامس لوصولها ومن حينها تم عزلها .

وقال وزير الداخلية إدوارد آنو إن 15 فردا على الأقل من مخالطي المرأة أصيبوا بكوفيد-19 .

وأضاف نوجراليس اليوم الجمعة أن "أي شخص يتعين محاكمته سوف يحاكم. القوانين موضوعة لا لشيء سوى حماية الجميع".

وبموجب البروتوكولات الحالية، يشترط على المسافرين الدوليين الخضوع لحجر صحي لخمسة أيام على الأقل ثم يخضعون لاختبار لكوفيد-19 ويسمح لهم بالمغادرة حالما تتحول نتيجتهم لسلبية.

وقالت وزارة الصحة إن الحصيلة اليومية للإصابات الجديدة بكوفيد-19 بالبلاد بلغت 2961 إصابة، لتصل الإصابات الإجمالية منذ عام 2020 إلى أكثر من مليونين و841 ألف حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 51 ألفا و373 وفاة، بعدما ارتفع بواقع 133 وفاة.





