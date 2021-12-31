يحي الفنان المغربي عبد الفتاح الجريني، في العاشرة والنصف من مساء اليوم، حفل نهاية العام عبر تطبيق TikTok، تحت عنوان Live Event Gen TikTok ومن المقرر أن يقدم جريني أغنيته الجديدة "شكرا" والتي ستشاركه في تقديمها علي المسرح المطربة جميلة البدوي.



وتم اختيار الجريني لهذا الحفل من قبل عشاق TikTok لما يتمتع بيه من شعبيه ومتابعين من مختلف أنحاء العالم، وتعتبر هذه هي السنة الثالث التي تقدم فيها المنصة هذه الفكرة حيث قدمتها أول مرة مع نانسي عجرم ثم محمد حماقي.



علي صعيد آخر، يواصل الجريني العمل علي البومه المقرر طرحه بطريقة "السنجل" حيث من المقرر طرح أغنية بمعدل كل شهر، هذا بخلاف استعداده للسفر لإحياء عدد من الحفلات في المنطقة العربية.



