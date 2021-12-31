قال الدكتور محمد ضاحي رئيس هيئة التأمين الصحي، إنّ عدد المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي يصل إلى أكثر من 54 مليون مواطن، لافتًا إلى توجيهات رئاسية بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، فتم زيادة فئات جديدة للمنظومة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مصر جديدة" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور ضياء رشوان عبر شاشة "etc"، مساء الجمعة، أنّ فئة العمالة غير المنتظمة فئة شديدة الأهمية، وأن هناك توجيهات برعايتهم، لافتًا إلى أنّ آلية التنفيذ ستبدأ من بداية العام باشتراك رمزي.



وأشار إلى العمل على إكمال منظومة التأمين الصحي لتشمل كل المواطنين، موضحًا أنّه جارٍ دراسة فئات أخرى بعد ضم العمالة غير المنتظمة.



ولفت إلى أنّ كل فئة ستستغرق شهرًا أو شهرين لحين إتمام البيانات ودفع قيمة الاشتراكات التي وصفها بأنها ستكون رمزية جدًا، وتُحصِّلها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.



وتابع: "كل فئة لها قانونها وتختلف عن غيرها.. الاشتراكات ستكون رمزية وتحصلها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.. مثلا الفلاح سيدفع 200 جنيه في السنة".



ولفت إلى أن المشتركين في منظومة التأمين الصحي يحصلون على كل الخدمات الطبية المتاحة في مصر مهما كانت تكلفتها، مؤكّدًا أن هناك فرق عمل يوميًّا لضم كل من هو متاح تحت مظلة التأمين الصحي .



يُشار إلى أن قرار ضم 15 مليون مواطن لمنظومة التأمين الصحي يأتى طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي عملًا على تحسين مستوى المعيشة لا سيّما لفئات العمالة غير المنتظمة التى لم تكن تحت مظلة التأمين الصحي.