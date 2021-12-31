عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، على جثة شاب ملقاة في مدخل عقار بمنطقة العمرانية غرب المحافظة، توفي نتيجة جرعة مخدرات زائدة.

وتلقى ضباط مباحث قسم شرطة العمرانية من غرفة النجدة، يفيد العثور علي جثة شاب ملقاة في مدخل عقار، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين وجود جثة شاب مجهول الهوية، ولا توجد به أي إصابات ظاهرة، ونقلت الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، تكثف المباحث جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة للتأكد من وجود شبهه جنائية من عدمه.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.