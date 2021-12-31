استقرار أسعار الخضروات والفاكهة في سوق الجملة

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الجمعة، في سوق العبور للجملة.

وجاءت أسعار الخضروات المتداولة على النحو التالي:

استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 1.5 إلى 3 جنيهات.

واستقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 2 إلى 4.5 جنيه.

واستقر سعر البصل ليتراوح بين 2 إلى 2.75 جنيه.

واستقرت أسعار الكوسة لتتراوح بين 3 إلى 8.25 جنيه.

واستقرت الفاصولياء لتتراوح بين 5 إلى 9 جنيهات.

واستقر سعر الباذنجان البلدي ليترواح بين 2 إلى 4.5 جنيه.

واستقر سعر الفلفل الرومي ليتراوح بين 3 إلى 6.5 جنيه.

واستقر الفلفل الحامي ليتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات.

واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين 2.5 إلى 6 جنيهات.

واستقرت سعر الخيار البلدي ليتراوح بين 3 إلى 5.5 جنيه.

واستقرت أسعار البامية لتتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.

وجاءت أسعار الفاكهة على النحو التالي:

استقر البرتقال البلدي ليتراوح بين 2 إلى 3.5 جنيه.

واستقرت سعر اليوسفي ليتراوح بين 2.5 إلى 4.5 جنيه.

واستقر سعر الليمون البلدي بين 5 إلى 8 جنيهات.

واستقر سعر التين البرشومي ليتراوح بين 5 إلى 13 جنيها.

واستقرت الجوافة لتتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.

واستقرت أسعار الرمان ليتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.

واستقرت أسعار الفراولة لتتراوح بين 7 إلى 10 جنيهات.

واستقرت أسعار الكانتالوب لتتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.

وتعتبر تلك الأسعار جملة، وتخضع للزيادة في محال الخضراوات والفاكهة وأسواق التجزئة بمختلف المحافظ