 استقرار أسعار الخضروات والفاكهة في سوق الجملة - بوابة الشروق
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استقرار أسعار الخضروات والفاكهة في سوق الجملة

محمد المهم
نشر في: الجمعة 31 ديسمبر 2021 - 11:58 ص | آخر تحديث: الجمعة 31 ديسمبر 2021 - 11:58 ص

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الجمعة، في سوق العبور للجملة.

وجاءت أسعار الخضروات المتداولة على النحو التالي:

استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 1.5 إلى 3 جنيهات.
واستقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 2 إلى 4.5 جنيه.
واستقر سعر البصل ليتراوح بين 2 إلى 2.75 جنيه.
واستقرت أسعار الكوسة لتتراوح بين 3 إلى 8.25 جنيه.
واستقرت الفاصولياء لتتراوح بين 5 إلى 9 جنيهات.
واستقر سعر الباذنجان البلدي ليترواح بين 2 إلى 4.5 جنيه.
واستقر سعر الفلفل الرومي ليتراوح بين 3 إلى 6.5 جنيه.
واستقر الفلفل الحامي ليتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات.
واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين 2.5 إلى 6 جنيهات.
واستقرت سعر الخيار البلدي ليتراوح بين 3 إلى 5.5 جنيه.
واستقرت أسعار البامية لتتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.

وجاءت أسعار الفاكهة على النحو التالي:
استقر البرتقال البلدي ليتراوح بين 2 إلى 3.5 جنيه.
واستقرت سعر اليوسفي ليتراوح بين 2.5 إلى 4.5 جنيه.
واستقر سعر الليمون البلدي بين 5 إلى 8 جنيهات.
واستقر سعر التين البرشومي ليتراوح بين 5 إلى 13 جنيها.
واستقرت الجوافة لتتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.
واستقرت أسعار الرمان ليتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.
واستقرت أسعار الفراولة لتتراوح بين 7 إلى 10 جنيهات.
واستقرت أسعار الكانتالوب لتتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.

وتعتبر تلك الأسعار جملة، وتخضع للزيادة في محال الخضراوات والفاكهة وأسواق التجزئة بمختلف المحافظ

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