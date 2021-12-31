بوتين راض عن مكالمته مع بايدن ويمهد للمحادثات الأمنية

أعربت روسيا عن رضاها إزاء نتيجة المكالمة الهاتفية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين أمس الخميس، لتنخفض حدة المواجهة المستمرة منذ شهر بسبب أوكرانيا، رغم تكرار الولايات المتحدة تحذيراتها لموسكو بتخفيف التوتر، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي في بيان إن بايدن شدد على أن أمريكا وحلفاءها "سيردون بشكل حاسم" إذا غزت روسيا أوكرانيا.

وذكر مستشار بوتين للسياسة الخارجية، يوري أوشاكوف، أن الرئيس الروسي سعيد بالمحادثة التي تمهد لثلاث مجموعات من المفاوضات بشأن أمن أوروبا الشهر المقبل.

وقال أوشاكوف للصحفيين بعد المكالمة: "هذا ما نعمل من أجله، ومن أجل هذا توصل الرئيسان لاتفاق، ولهذا نحن مسرورون وراضون".

وأضاف أوشاكوف: "محادثة اليوم كانت جيدة وبناءة وصريحة، ويبدو لي أنها تضع أساسا لا بأس به، بل جيد في الواقع، لبدء المفاوضات".

وفي أعقاب المحادثات، قال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن أي تدخل عسكري روسي في أوكرانيا سيؤدي إلى عقوبات صارمة على موسكو وتوسيع وجود حلف شمال الأطلسي (الناتو) في الدول الشرقية الأعضاء به.

وفي هذه الحالة يمكن لأوكرانيا الاعتماد على مساعدات إضافية، بما في ذلك لقواتها المسلحة وللدفاع الوطني.

ودفع بايدن أيضا خلال المحادثة الهاتفية التي استمرت لساعة تقريبا، من أجل حل دبلوماسي وأعرب عن دعمه للمحادثات في الناتو ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا المقرر إجراؤها في أوائل العام المقبل.

وقال أوشاكوف في وقت متأخر من يوم الخميس إن موسكو "ستأخذ في الحسبان اعتبارات الجانب الأمريكي وشركائنا في الدول الغربية في المفاوضات" ، في تصريحات نقلتها وكالة إنترفاكس الروسية.

وتتهم الولايات المتحدة روسيا بحشد هائل لقواتها بالقرب من أوكرانيا، بينما تتهم روسيا أوكرانيا بتعزيز وجودها العسكري في المنطقة.

وقال بوتين في بيان صادر عن الكرملين إن كلا الدولتين تحملان "مسؤولية خاصة للاستقرار الدولي والاستقرار الإقليمي".

ويعد التدخل العسكري المباشر لأمريكا أو حلف الناتو أمرا بعيد الاحتمال في حالة غزو روسيا لأوكرانيا.

وذكرت ساكي في بيانها: "أعرب الرئيس بايدن أيضا عن دعمه للدبلوماسية المقرر أن تبدأ مطلع العام المقبل بحوار الاستقرار الاستراتيجي الثنائي في حلف شمال الأطلسي (ناتو) عبر مجلس روسيا- الناتو ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا".

وأضافت: "أكد الرئيس بايدن أنه لا يمكن إحراز تقدم قوي في هذه الحوارات إلا في مناخ من عدم التصعيد لا التصعيد".