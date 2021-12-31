ضياء رشوان ناعيا جابر عصفور: فقدنا قيمة ثقافية كبيرة وأحد رواد التنوير

نعى الإعلامي الدكتور ضياء رشوان، الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق، الذي وافته المنية اليوم الجمعة.

وقال رشوان خلال برنامج "مصر جديدة" على شاشة "etc"، مساء الجمعة، إنّ عصفور قيمة ثقافية كبيرة قدّم خلال الكثير من أجل للثقفافة المصرية، وللأدب المصري ناقدًا.

وأوضح أن عصفور له العديد من المؤلفات والكتابات، وكان يكتب مقالات في الصحف، كان الكثير منها محل نقاشات واسعة.

وأشار إلى حصول الوزير الراحل على الكثير من الجوائز سواء مصرية أو عربية أو دولية، واصفًا عصفور بأنّه كان وطنيًّا وأحد رواد التنوير.

وتوفي جابر عصفور، عن عمر ناهز 77 عامًا بعد صراع مع المرض.

وجابر عصفور ولد في 25 مارس 1944، تخرج في قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة القاهرة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، حصل على درجة الدكتوراه عام 1973، نال العديد من الجوائز، أبرزها جائزة أفضل كتاب للدراسة النقدية من وزارة الثقافة المصرية عام 1984، وجائزة أفضل كتاب في الدراسات الإنسانية من معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 1995، كما منحه رئيس جمهورية تونس الوسام الثقافي التونسي في أكتوبر، وحصل على جائزة النيل في 2019، وهي أعلى جوائز الدولة المصرية قيمة، وشغل منصب مدير المركز القومي للترجمة - أمين عام المجلس الأعلى للثقافة ثم وزيرا للثقافة هذا إلى جانب عضويته للعديد من الجمعيات الأدبية.