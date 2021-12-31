إسرائيل تعتزم إعطاء جرعة رابعة من لقاحات كورونا لمن يعانون من نقص المناعة

تعتزم إسرائيل تقديم جرعة رابعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا لمن يعانون من نقص المناعة.

أعلن ذلك المدير العام لوزارة الصحة بالبلاد ناخمان آش مساء الخميس.

وفي ضوء الانتشار السريع للمتحور أوميكرون، كانت لجنة من الخبراء قد أوصت بتطعيم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما والموظفين الطبيين للمرة الرابعة علاوة على من يعانون من نقص المناعة.

وقال آش إنه شخصيا غير مقتنع بعد بأن هذه الخطوة ضرورية، لكنه قال إن الحكومة تعيد تقييم الوضع كل يوم.

كما أعلن أن استخدام الكمامات سيكون إلزاميا في التجمعات المكونة من 50 شخصا أو أكثر، حتى تلك التي تنظم في الأماكن المفتوحة، وبدأ سريان القرار على الفور.

وبدأ مستشفى إسرائيلي تجربة تقديم الجرعة التعزيزية الإضافية يوم الاثنين الماضي.

وشهدت إسرائيل بالفعل موجة رابعة من الإصابات بفيروس كورونا، لكن عدد الإصابات يرتفع بشكل كبير مرة أخرى.

وارتفع عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا يوم الخميس فوق 4 آلاف حالة لأول مرة منذ أيلول/سبتمبر الماضي، على الرغم من أن عدد المصابين بأعراض خطيرة ظل أقل من 100.

ولا يزال 60% من سكان إسرائيل يعتبرون محصنين، وانتهت صلاحية التطعيم بالنسبة لـ 9 % لأن الأشخاص الذين تلقوا جرعتي لقاح يحتاجون إلى جرعة ثالثة بعد ستة أشهر من الثانية للحفاظ على حالة التحصين.

ولم يتلق حوالي 31% من السكان أي جرعة تلقيح على الإطلاق.