ساسة ألمان يدعون إلى الإبقاء على حوار بطرسبرج مع روسيا

بعد إصدار القضاء الروسي قرارا بحل منظمة "ميموريال" الشهيرة عالميا المعنية بحقوق الإنسان، دعا خبراء ألمان في شؤون السياسة الخارجية إلى مواصلة "حوار بطرسبرج" مع روسيا.

تجدر الإشارة إلى أن "حوار بطرسبرج" منتدى ثنائي يهدف إلى تعزيز التفاهم بين المجتمعات المدنية في ألمانيا وروسيا.

ودعا عضو اللجنة المختصة بالحوار في ألمانيا وخبير شؤون السياسة الخارجية في الحزب المسيحي الديمقراطي، يوهان ديفيد فادبول، إلى الحفاظ على هذه المؤسسة، حتى لو أظهرت تصرفات أجهزة الدولة الروسية أنها لا تهتم حاليا بالحوار.

وفي إشارة إلى الوضع على الحدود الأوكرانية، قال فادبول في تصريحات لصحيفة "فيلت" الألمانية الصادرة اليوم الجمعة: "خطر الحرب كبير. الأهم من ذلك هو التوازن الصحيح في الرد الغربي بين الصرامة والاستعداد للحوار".

ومن جانبه، قال خبير الشؤون الخارجية في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، رالف شتجنر، إنه من الحكمة سياسيا تقليل التوترات عبر الطرق الدبلوماسية، وقال في تصريحات لـ"فيلت": "من أجل ذلك فإن كل منتدى حوار لدينا مهم".

وقال السياسي في الحزب الديمقراطي الحر، ألكسندر جراف لامبسدورف، في تصريحات لنفس الصحيفة: "تم تعليق حوار بطرسبرج، ويجب أن يظل على هذا النحو. لكن التفكيك الكامل ليس مُجديا".

وكانت لجنة التفاهم الألمانية-الروسية أعلنت في تموز/يوليو الماضي تعليق فعاليات حوار بطرسبرج بسبب التوترات السياسية. وكان سبب هذه الخطوة هو الحظر الفعلي لعمل بعض المنظمات الألمانية التي تعمل من أجل تدعيم المجتمع المدني في روسيا.

وأمرت أعلى محكمة في روسيا بحل "ميموريال" يوم الثلاثاء الماضي، ووافقت دون إبداء أي سبب على طلب من مكتب المدعي العام بحل المنظمة بتهمة خرق القانون الروسي. واضطر المكتب المركزي للمنظمة في موسكو إلى الإغلاق أول أمس الأربعاء. وأثار الحكم استياء على المستوى الدولي.

ويعتبر هذا القرار إلى حد كبير أسوأ ضربة لحركة حقوق الإنسان الروسية. وقد صنعت منظمة "ميموريال" لنفسها اسما دوليا على مدار أكثر من 30 عاما من خلال معالجة الاستبداد الشيوعي في الاتحاد السوفيتي، كما تعمل المنظمة من أجل دعم معتقلين سياسيين.