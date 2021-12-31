أكدت مديريات التموين بمحافظات الجمهورية، خاصة التي تتعرض للأمطار، أن غرف العمليات لم تتلق أي شكوى من نقص في أية سلعة بمنافذ صرف السلع التموينية.

وأشار بيان لوزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الجمعة، إلى أن المخابز تعمل بكامل طاقتها أيضا، ولم تتلق الغرف المركزية أي شكوى من نقص الخبز.

من جانبه.. لفت المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد كمال إلى وجود تنسيق كبير مع المحافظين؛ للاطمئنان على توافر السلع والاحتياطي الاستراتيجي من السلع بالمحافظات التي تتعرض لأمطار غزيرة، وكذلك عمل المخابز.

وأضاف أن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي وجه شركتي الجملة (العامة-المصرية) بتوفير مخزون استراتيجي بمخازن المحافظات الأكثر عرضة للأمطار.