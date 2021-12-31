الحكومة الموريتانية: صحة الرئيس السابق تحظى بأقصى عناية واهتمام

أكدت الحكومة الموريتانية أنها تولي اهتماما كبيرا لصحة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية محمد ماء العينين ولد أييه - خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم /الخميس/ في نواكشوط - إن الحكومة حريصة على صحة جميع المواطنين، مشيرا إلى أن الحكومة ستتخذ جميع الإجراءات الضرورية لعلاجه، مبينا أن صحة الرئيس السابق تحظى بأقصى عناية واهتمام.

ويعتبر هذا أول رتعليق رسمي على صحة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الموجود في المستشفى العسكري منذ مساء /الأربعاء/ الماضي، إثر إصابته بوعكة صحية.

ويطالب دفاع الرئيس السابق وأسرته بنقل الرئيس السابق الى الخارج قصد العلاج .

ويقبع الرئيس السابق - الذي حكم موريتانيا خلال الفترة ما بين 2008 حتى 2019 - في السجن منذ ستة أشهر، حيث يواجه عدة تهم، من بينها: غسيل الأموال والثراء غير المشروع.