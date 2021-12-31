أردوغان يحث الأتراك على الادخار بالليرة ويقول: الأزمة مؤقتة

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حث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، المواطنين الأتراك على إبقاء جميع مدخراتهم بالليرة التركية، مشيرا إلى أن العملة ستعاود الاستقرار.

وقال أردوغان لمجموعة من رجال الأعمال في أنقرة: "أود أن يدخر مواطنونا بعملتنا وأن يجروا جميع أعمالهم التجارية بعملتنا".

وشهد المستثمرون المستقلون تلاشي مدخراتهم في ظل التقلب الشديد لليرة خلال السنة الماضية. ووصلت خسائر العملة أمام الدولار إلى 60 %، عندما وصلت لانخفاض قياسي حيث بلغ سعر صرف الدولار 18 ليرة.

وكانت تركيا أطلقت مؤخرا أداة مالية جديدة تتيح تحقيق نفس مستوى العوائد المحتملة للمدخرات بالعملات الأجنبية عبر إبقاء الأصول بالليرة، لكن سعر صرف الدولار لا يزال عند 3ر13 ليرة، بما يفوق مستواه في بداية 2021 عند 4ر7 ليرة بشوط واسع.

كما دعا أردوغان مواطنيه إلى إيداع مدخراتهم من الذهب في البنوك، وحثهم على عدم الثقة في عائدات الفوائد البنكية.

وأوضح: "معدلات الفائدة تزيد الأثرياء ثراء، والفقراء فقرا"، وجدد التأكيد على وجهة نظره في أن ارتفاع معدلات الفائدة تسبب زيادة التضخم.

واستقر التضخم عند أكثر من 21 % بما يضر بشراء الطاقة ويدخل الأتراك في كفاح ليعيشوا على حد الكفاف.

وكان البنك المركزي التركي أكد أمس أنه سيعطي أولوية للتدابير التي تهدف إلى تشجيع المودعين على الادخار بالليرة خلال عام 2022.