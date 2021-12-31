مع بداية عرض حلقات حكاية "حلم حياتى" ضمن قصص وحكايات مسلسل "إلا أنا"، التي تناقش مرض التوحد، تزايد البحث عن طيف التوحد وانتشاره في العالم.

فالحكاية الجديدة، التي تغير اسمها من "إنسان مميز" لتكون "حلم حياتي"، تسلط الضوء على أسرة مايان السيد (خديجة)، ذات الـ 19 عامًا، المصابة بالتوحد والتي تواجه العديد من المواقف الصعبة بسبب مرضها، وكيفية تعامل أهلها مع حالتها والدعم الذي يقدمونه لها، والمشاكل التي تواجههم أيضا لاحتواء حالتها خلال طريقها لتحقيق حلمها.

مع بدء مناقشة مرض التوحد، "الشروق" ذهبت إلى المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، للإطلاع على أحدث الدراسات والأبحاث التي تتناول مرض التوحد، ورصد أخر ما وصل إليه الأساتذة والباحثين من معدلات انتشار لطيف التوحد بين المصريين.

في دراسة منشورة للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في عام 2021، أكد الباحثون أنه من الصعب تحديد نسبة انتشار اضطراب طيف التوحد، وذلك لاختلاف الدراسات، واختلاف معايير التشخيص وتعدد الأخصائيين الذين درسوا هذا الاضطراب، وفقا لخلفياتهم الطبية والتربوية والنفسية والاجتماعية، حيث ينتشر هذا الاضطراب، بغض النظر عن الناحية العرقية أو الدينية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الاقتصادية.

ونظرا لعدم وجود إحصائيات صادرة عن مؤسسات رسمية حكومية سواء في مصر أو الوطن العربي، دعى الباحثون إلى ضرورة وجود كيانات رسمية وجهات وترصد معدلات انتشار طيف التوحد في مصر والوطن العربي.

ولذلك، استندت الدراسة في عرض نسب ومعدلات الانتشار وتطورها، إلى المواقع العالمية الرسمية التي تهتم بهذا الاضطراب ورصد التطور في نسب الانتشار والزيادة.

ووفقا للدراسة، تشير تقارير معهد أبحاث التوحد، إلى أن مرض التوحد بدأ ينتشر بصورة كبيرة مؤخرا؛ حيث أصبح يصيب 60 من كل 10 آلاف طفل في عمر 11-5 سنة، وتعتبر هذه نسبة عالية عما كان معروفا سابقا، وهو 5 من كل 10 آلاف طفلا.

ولاحظت دراسات عديدة التسارع في عدد الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد، ففي أمريكا كان معدل انتشار التوحد عام 1970 حالة واحدة بين كل 2500 شخص، وفي عام 1999 ارتفع الرقم إلى حالة واحدة لكل 285 شخص، وفي عام 2007 كان حالة واحدة في كل 150 طفلا، وفي عام 2009 حالة واحدة في كل 91 طفلا، وفي عام 2013 حالة في كل 88 طفلا، وفي عام 2014 حالة واحدة لكل 68 طفلا، وفى عام 2018 حالة واحدة لكل 59 طفلا.

وتشير إحصاءات منظمة الصحة العالمية إلى أن معدل المصابين بالتوحد حول العالم أخذ في الازدياد المستمر، إذ تشير التقديرات الحديثة إلى أن متوسط معدل الانتشار العالمي يبلغ 62 لكل 10 آلاف، ويعني ذلك أن طفلا واحدا من كل 160 طفلا مصاب باضطرابات طيف التوحد.

وقد أعطت بعض الدراسات العلمية معدلات أعلى في دول مختلفة، ليتضح أن أغلب نسب انتشار اضطراب طيف التوحد نجدها في البلدان المتطورة، التي لديها قواعد بيانات واسعة وهي بلدان مرتفعة الدخل، حيث تصدر الإحصائيات عن هيئات ومجالس ومراكز بحوث علمية، ذات صلة وثيقة باضطراب التوحد.

ورغم اختلاف نسب انتشار المرض بين دولة وأخرى، إلا أنها تعكس مدى تقدم تلك الدول بمجال التشخيص والكشف عن اضطراب طيف التوحد، بالإضافة إلى تقديم بعض الدول مساعدات مالية لأسر الأطفال التوحديين مما ساهم بزيادة القدرة على تشخيص هذا الاضطراب، وبالتالي توثيق الحالات بدقة.

ولكن، في الوطن العربي وحتى الآن لا يوجد إحصائيات رسمية عن أطفال التوحد، إنما بأفضل الحالات هي تقديرات نظرية تعتمد على النسب العالمية، بحيث يتم إسقاط تلك النسب العالمية على البلدان العربية أو البلدان النامية، وهذا الأمر ينطبق على مصر، حيث لم تجر أي إحصائية علمية موثقة حول نسب انتشار اضطراب طيف التوحد، إنما ما هو موجود فهو عدد الأطفال المسجلين بالمراكز والجمعيات الأهلية، وهذا الرقم لا يعكس واقع انتشار اضطراب التوحد في المجتمع المصري.

حلم حياتي.. التوحد والتمثيل

وخلال أحداث حكاية "حلم حياتي" تظهر البطلة مايان السيد بدور فتاة جامعية تعاني من التوحد، ولديها حلم التمثيل، الذي تريد تحقيقه، ويجسد تيام مصطفى قمر دور شقيقها، وخلال الأحداث تقابل يوسف عثمان بالصدفة، والذي يعمل مخرج مسرحي ويساعدها في تحقيق حلمها، وتتوالى الأحداث في إطار اجتماعي مشوق.

والحكاية الجديدة كانت تحمل اسم "إنسان مميز" قبل تغييرها، وهي الحكاية الثامنة من مسلسل "إلا أنا"، ومن بطولة مايان السيد، يوسف عثمان، منة عرفة، تيام مصطفى قمر، هدير عبد الناصر، سماح السعيد، هنا داود، ايفا، وتأليف يوسف وجيه وإخراج ياسمين أحمد كامل.

مسلسل إلا أنا.. قصص حياتية

ومسلسل "إلا أنا" دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسري الفخراني، وتدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور في 10 حلقات، وتسرد وقائع وأحداثًا حقيقية في معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.