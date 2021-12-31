نشرة أسعار الحديد والأسمنت بالسوق اليوم

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شهدت أسعار الحديد والأسمنت استقرار خلال تعاملات اليوم، في أسواق الجملة.

وجاءت أسعار الحديد على النحو التالي:

استقر حديد عز ليسجل نحو 15600 جنيه.

واستقر حديد بشاي ليسجل نحو 15400 جنيه.

واستقر حديد العتال ليسجل نحو 15500 جنيه.

واستقر حديد المراكبي ليسجل نحو 15100 جنيه.

واستقر حديد المصريين 15300 جنيه.

واستقر حديد العشري 15100 جنيه.

وجاءت أسعار الأسمنت على النحو التالي:

سجل سعر الأسمنت المسلح 1080 جنيها.

وسجل أسمنت النصر 1050 جنيها.

كما بلغ سعر أسمنت لافارج "المخصوص" 1050 جنيها.

وسجل أسمنت وادي النيل 1025 جنيها.

وسجل أسمنت حلوان 1070 جنيها.

وسجل سعر مصر للأسمنت قنا 1030 جنيها.

وأسمنت السويدي بلغ 1080 جنيها.

وترتبط تلك الأسعار بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها تشمل تكلفة النقل، وتعتبر أسعارًا استرشادية تخضع للزيادة أو النقصان حسب الكميات المتوفرة من المنتج في كل محافظة.