أردوغان: الليرة التركية تعود إلى الاستقرار الأسبوع المقبل

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن بلاده تمكنت من السيطرة على التقلب "الأجوف" في سعر الليرة التركية وإن العملة ستعاود الاستقرار الأسبوع المقبل، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وتتخذ تركيا إجراءات للحيلولة دون حدوث تقلبات لليرة.

وحث أردوغان الأتراك على الادخار بعملة بلادهم.

وجدد تأكيده على أن "الفائدة هي السبب، والتضخم هو النتيجة".

ووفقا لما أوردته وكالة بلومبرج أمس الخميس، تراجع سعر صرف الليرة بنسبة 6ر5% إلى 41ر13 ليرة أمام الدولار.

وكان البنك المركزي التركي أكد أمس أنه سيعطي أولوية للتدابير التي تهدف إلى تشجيع المودعين على الادخار بالليرة خلال عام 2022.

وكانت تركيا أطلقت مؤخرا أداة مالية جديدة تتيح تحقيق نفس مستوى العوائد المحتملة للمدخرات بالعملات الأجنبية عبر إبقاء الأصول بالليرة.