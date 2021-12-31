بريطانيا تحقق هدفها بشأن توفير الجرعة المعززة للقاح كورونا لجميع البالغين

أعلنت الحكومة البريطانية أن فرص الحصول على الجرعة المعززة للقاح كورونا متاحة لجميع البالغين في انجلترا، وهي خطوة مهمة في إطار جهودها للتصدي للمتحور أوميكرون الذي ينتشر بوتيرة سريعة في البلاد.

وأعلنت وزارة الصحة في بيان اليوم الجمعة أن أكثر من 1ر28 مليون شخص في انجلترا تلقوا الجرعات المعززة، بما يمثل سبعة من كل عشرة بالغين مؤهلين لتلقي اللقاح.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن بريطانيا استبعدت تشديد قيود كورونا قبل عطلات العام الجديد، وأشار رئيس الوزراء بوريس جونسون مرارا إلى أن تلقي التطعيم هو الحل المنطقي لتجنب تشديد القيود الرامية للسيطرة على الجائحة والحد من انتشار المتحور الجديد.

وقال جونسون في رسالته بمناسبة العام الجديد: "تحديدا بسبب هذه الجهود الضخمة التي بذلت على المستوى الوطني، أصبح بمقدورنا الليلة أن نحتفل".

وعلى صعيد متصل، ارتفعت أعداد المرضى المصابين بفيروس كورونا في المستشفيات خلال أسبوع عيد الميلاد، وفقا للأرقام الجديدة التي أظهرت أيضا أن المملكة المتحدة سجلت عددا قياسيا آخر من الإصابات اليومية.

وذكرت وكالة "بي آيه ميديا" البريطانية أن البيانات الحكومية أظهرت أن هناك 11 ألفا و 898 مريضا بكوفيد-19 في مستشفيات المملكة المتحدة اعتبارا من الساعة 8 من صباح يوم 29 كانون أول/ديسمبر، بزيادة 44 % مقارنة بالأسبوع السابق، وهو أعلى رقم منذ الثاني من آذار/مارس.

وارتفع عدد المرضى في المستشفيات في إنجلترا وحدها إلى أعلى مستوى له منذ شباط/فبراير الماضي.

وقالت الحكومة إنه تم تسجيل 189 ألفا و 213 حالة إصابة بكوفيد-19 مؤكدة في المملكة المتحدة أمس الخميس، وهو رقم قياسي جديد للحالات المسجلة يوميا.

ويشمل المجموع الأرقام المسجلة في ويلز على مدى يومين.