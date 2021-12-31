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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، استمرار الانعقاد الدائم لغرفة الطوارئ وإدارة الأزمات بالمحافظة على مدار الـ24 ساعة مع رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية.

ولفت إلى ربط غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والمديريات والمصالح بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة لمواجهة أي مشكلة تطرأ والتعامل الفورى وحلها في أسرع وقت.

وأشار إلى استمرار كافة الجهود وانتشار المعدات والأطقم، تحت إشراف كافة القيادات لمواجهة موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المحافظة منذ أمس الخميس.

وتشهد محافظة البحيرة نشاطا للرياح، وأمطار متوسطة ورعدية أحياناً متوقعة بنسبة (٥٠ - ٦٠ ٪) على السواحل الشمالية، فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة ليلاً متوقعة بنسبة ٤٠٪ على مناطق متفرقة من المحافظة.

ووجه المحافظ، إدارة الأزمات والوحدات المحلية وجميع الجهات المعنية برفع درجة الاستعداد بجميع المرافق، واستقبال جميع شكاوى ومطالب المواطنين والتعامل معها فى أسرع وقت، والالتزام بكافة التعليمات، واتخاذ كافة التدابير والإحتياطات اللازمة، وجاهزية المعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

كما وجه بمراجعة أعمال الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظة، والتأكيد على صيانة محولات الكهرباء وتغطية أي أسلاك كهرباء مكشوفة.

وأهاب محافظ البحيرة المواطنين فى حالة الرياح الشديدة والأمطار الغزيرة الالتزام بمنازلهم إلا للضرورة القصوى.

وكذا الالتزام باتباع الإرشادات التي تم التنويه عنها والتأكيد عليها للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين ومنها:-

- تجنب القيادة على الطرقات السريعة أثناء سقوط الأمطار، وعدم التوقف لأي سبب على الطريق والدخول إلى الطرقات الجانبية.

- تجنب الإقتراب من أعمدة الكهرباء أو السير تحت الأسلاك.

- فصل التيار الكهربائي عن المنزل في حالة الخطورة المحتملة.

- التواصل السريع مع الجهات المختصة (الوحدة المحلية أو فرع شركة المياة والصرف الصحي) في حالة وجود تجمعات متزايدة لا يتم تصريفها.

- فصل التيار الكهربائي الغير مؤمن أو المتصل بشكل عشوائي.

- عدم الوقوف بجانب الأشجار أو اللوحات الإعلانية أثناء موجات الهواء والعواصف الشديدة.

- عدم الوقوف في الأماكن المكشوفة فى حال حدوث البرق.