 ادعاء الإكوادور يخطر كوريا بالتحقيق معه في قضية اختلاس ضخمة - بوابة الشروق
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ادعاء الإكوادور يخطر كوريا بالتحقيق معه في قضية اختلاس ضخمة

د ب أ
نشر في: الجمعة 31 ديسمبر 2021 - 3:57 ص | آخر تحديث: الجمعة 31 ديسمبر 2021 - 3:57 ص

قال رئيس الإكوادور السابق رافائيل كوريا عبر تويتر اليوم الخميس إن الادعاء أخطره رسميا بأنه رهن التحقيق بشأن اختلاس مزعوم فيما يتعلق بعملية غسل أموال مشتبه بها.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، أضاف كوريا أن القضية، هي التحقيق رقم 48 ضده. وتتعلق القضية ببرنامج تعويضات للعملة في أمريكا اللاتينية والمعروف اختصارا باسم "إس يو سي آر إي"، والذي تم استغلاله بشكل مزعوم لعملية غسل أموال واسعة النطاق.

كان قد صدر حكم غيابي بحق كوريا بتهمة الرشا في أبريل عام 2020، وهو معرض لإلقاء القبض عليه إذا عاد للبلاد من بلجيكا التي انتقل إليها مع زوجته البلجيكية بعد فترة وجيزة من تركه منصبه في منتصف عام 2017.

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