7 مرشحين حصيلة اليوم الأول لفتح باب الترشح لانتخابات الاتحاد السكندري

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تقدم اليوم 7 مرشحين بأوراق ترشحهم في أول ايام فتح باب التقدم للسادة المرشحين للانتخابات التي ستُجرى خلال الجمعية العمومية لنادى الاتحاد السكندري والمقرر انعقادها يوم الجمعة الموافق 25 فبراير المقبل بمقر النادي بالشاطبي.

وتقدم مرشحان باوراقهما علي مقعد نائب الرئيس وهما، احمد عبد المجيد وشريف علي خليل.

وعلي مقعد العضوية فوق السن: حازم الرجال، اسماعيل محمد اسماعيل، محمد خميس ابراهيم، محمد احمد سلامة، وتقدم محمود القاضي لمقعد العضوية تحت السن.

يذكر أن مجلس إدارة الاتحاد السكندرى حسب اللائحة الخاصة بالنادي يتكون من : رئيس – نائب رئيس – خمسة أعضاء فوق السن – عضوين تحت السن.