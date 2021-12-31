كندا تستقبل العام الجديد افتراضيا مع إلغاء جميع الفعاليات الاحتفالية

ألغت المدن الرئيسية في كندا الاحتفالات الرسمية بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد أو نقلتها عبر الإنترنت للعام الثاني على التوالي بسبب الجائحة.

تتزامن ليلة رأس السنة الجديدة مع موجة من حالات كوفيد- 19 اليومية التي تسجل أرقاما قياسية مدفوعة بمتحور أوميكرون سريع الانتشار.

ومن المقرر أن تبث مدينة تورونتو كبرى مدن كندا مساحة وأكثرها سكانا، عروضا مسجلة مسبقا من أماكن الموسيقى الشهيرة في تورنتو وغيرها من المواقع التي تؤدي إلى الألعاب النارية.

وذكرت المدينة، في بيان صحفي: "يسمح برنامج هذا العام لسكان تورونتو بالاستمتاع بالاحتفالات بأمان في المنزل، مما يساعد على الحماية من انتشار كوفيد-19".

وفي حين أنه لن يكون هناك ألعاب نارية في الميدان الرئيسي "ناثان فيليبس" أو برج "سي إن تاور" العام الحالي، تقول المدينة إن "عروض الألعاب النارية على ارتفاعات عالية" ستنطلق في وقت واحد عبر الواجهة البحرية لتورنتو ويمكن رؤيتها من أي مكان مع إطلالات على بحيرة أونتاريو.

وتمضي مدينة "مسيساجا"، ذات الجالية العربية الأضخم في قارة أمريكا الشمالية، إلى أبعد من ذلك مع احتياطات السلامة، حيث ألغت جميع الأحداث المنظمة في ساحة الإحتفالات في المساء، بما في ذلك الألعاب النارية.

وقالت مفوضة خدمات المجتمع جودي روبيلوس -في بيان- إن القرار الأولي لاستضافة ليلة رأس السنة الجديدة تم اتخاذه عندما كان وضع (كوفيد- 19) أكثر استقرارا، وعادة ما يجتذب الحدث حشودًا كبيرة وليس الوقت المناسب للتجمع على هذا النطاق. وقالت روبيلوس: "كان هذا قرارا صعبا حقا ولكنه ضروري للغاية للحفاظ على سلامة سكاننا".

وفي مدينة كالجاري بمقاطعة ألبرتا الغنية بالبترول ستقدم عروض الألعاب النارية فوق برج كالجاري، بجانب بث صوتي موسيقي متزامن عبر الراديو. وتحتفل كيبيك بليلة رأس السنة الجديدة بفرض حظر تجول ليلي جديد من الساعة 10 مساء حتى الساعة 5 صباحا، والذي سيستمر لفترة زمنية غير محددة. ولن يكون هناك احتفال في ميناء مونتريال القديم ولا ألعاب نارية.

وفي مقاطعة بريتش كولومبيا، بالغرب الكندي، يحظر أمر صحي إقليمي جميع حفلات ليلة رأس السنة الجديدة، بينما يقصر التجمعات الشخصية على الأسرة بالإضافة إلى 10 زوار أو أسرة واحدة أخرى. كما يجب تطعيم كل من يبلغ من العمر 12 عاما فما فوق للتجمع الداخلي.

وحتى قبل الإعلان عن القواعد الجديدة، قامت جمعية احتفال ليلة رأس السنة الجديدة في فانكوفر بتأجيل عرض الألعاب النارية في كونكورد حتى العام المقبل.