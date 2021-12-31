مساعد وزير الداخلية: هدفنا التوسع فى مراكز الإصلاح تيسيرا على أسر النزلاء

قال اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية خلال الافتتاح التجريبي لمركز الإصلاح والتأهيل ببدر، إن استراتيجية وزارة الداخلية تهدف للتوسع في مراكز الاصلاح والتاهيل بمراعاة التوزيع الجغرافي تيسيرا على أسر النزلاء.



ونظمت وزارة الداخلية، أمس، جولة تفقدية بمركز الإصلاح والتأهيل بمدينة بدر، والتى شارك فيها عدد من منظمات المجتمع المدنى والبعثات الدبلوماسية، والمنظمات الحقوقية، والمعنيين بحقوق الإنسان، ووسائل الإعلام الوطنية والأجنبية.



وشملت الجولة تفقد مناطق الزيارة والتى يتم خلالها تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية على الزائرين وفقا للإجراءات والاشتراطات الصحية المتبعة فى هذا الشأن، وكذا الإجراءات التأمينية من حيث تسجيل البيانات وتخصيص حافلات لاصطحاب الزائرين من وإلى المناطق المخصصة للزيارات.