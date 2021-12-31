حلقة خاصة في ليلة رأس السنة لإياد نصار مع إبراهيم عيسى وخيري رمضان بـ«حديث القاهرة»

يقدم برنامج "حديث القاهرة"، على قناة القاهرة والناس، حلقة خاصة مساء اليوم؛ احتفالا بليلة رأس السنة الجديدة، يقدمها الثلاثي الإعلامي إبراهيم عيسى وخيري رمضان وكريمة عوض.

كما تشهد الحلقة مفاجآت في السهرة الاحتفالية تبدأ باعترافاتهم الشخصية في عام 2021.

ويشارك نجوم "حديث القاهرة" في سهرة ليلة رأس السنة، النجم إياد نصار، ويدور حوار عن حياته الشخصية والعملية، وأخر أعماله الفنية، ويكشف فيها عن اعترافات لأول مرة، وسيشهد الحوار الفني والشخصي مفاجآت كثيرة.

ويحضر خالد البرماوي، الصحفي المتخصص في الاعلام الرقمي، في ثالث فقرات برنامج "حديث القاهرة، ويقدم فقرة (موسيقى في الحي الرقمي)، نتعرف فيها على مزاج المصريين الغنائي على مدار السنة، وهل كسبت النجمة روبي المنافسة من عمرو دياب وشيرين بأغنية واحدة، قدمتها في عام 2021.

وتنتهى ليلة رأس السنة بمفاجئة لأول مرة، حيث يستضيف "حديث القاهرة" لأول مرة على التليفزيون الفنان يحيى نديم وفريقه الغنائي "عمدان النور" المختلفة الجريئة في أفكارها، وتقدم أغنياتها المختلفة الجريئة مثل: "سيرة أراجوز" و"يادوب بتعيش".