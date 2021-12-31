وصول أكثر من 100 من مسلمي الروهينجا إلى إندونيسيا بعد أن تقطعت بهم السبل في البحر

وصل أكثر من 100 من مسلمي الروهينجا كانت قد تقطعت بهم السبل في البحر لعدة أيام في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة إلى اليابسة في إندونيسيا.

وقال بدر الدين يوسف كبير الصيادين المحليين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنهم وصلوا بعد منتصف الليل بقليل إلى ميناء كروينجكيوكو في إقليم أتشيه الشمالي بجزيرة سومطرة الإندونيسية.

وأوضح أن سفينة تابعة للبحرية سحبتهم وهم على متن قارب متضرر و متكدس بشكل سيئ من على بعد حوالي 85 كيلومترا قبالة الساحل.

وقال المتحدث باسم البحرية الإندونيسية جوليوس ويدجوجونو إنه تم اختيار موقع هذا الميناء بعناية لأن به مرفق للفحص الصحي وقريب من منشآت الحجر الصحي.

وأشادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالحكومة الإندونيسية لسماحها بإنزالهم.

وتتألف المجموعة من 105 أفراد، بينهم ثمانية رجال، و 50 امرأة، و 47 طفلا، وفقا للمفوضية.