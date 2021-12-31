 تحرير 103 مخالفات في حملة لإزالة التعديات بمدينة الأقصر - بوابة الشروق
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تحرير 103 مخالفات في حملة لإزالة التعديات بمدينة الأقصر

محمد راشد
نشر في: الجمعة 31 ديسمبر 2021 - 1:00 ص | آخر تحديث: الجمعة 31 ديسمبر 2021 - 1:06 ص

شنت شرطة المرافق بمديرية أمن الأقصر، حملة لإزالة التعديات والإشغالات التي يتسبب بها أصحاب المحال التجارية والمقاهي والباعة المتجولين.

واستهدفت الحملة شوارع محطة السكة الحديد، ومنطقة أبو الجود، وشرق محطة السكة الحديد، وشارع مدرسة الصنايع، المدينة، والمنشية، ومنطقة معدية الأهالي بمدينة الأقصر.

وأسفرت الحملة عن تحرير 28 مخالفة إشغال، و7 بائعين متجولين، و6 عدم ارتداء كمامة، و4 ميكروفون إزعاج، و3 منشآت بدون ترخيص، و23 مضبوطات متنوعة، و32 إزالة إدارية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتحفظ على المضبوطات.

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