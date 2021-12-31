تنظيم ورشة تدريبية للرسم لذوي الهمم بمعبد الأقصر

نظمت كلية الفنون الجميلة بالأقصر، ورشة تدريبية للرسم بعنوان "قادرون باختلاف"، لذوي الهمم بمعبد الأقصر، في إطار احتفالاتها باليوبيل الفضي، بحضور الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر.

وقال عزوز إن الورشة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بدمج فئة ذوي الهمم في المجتمع، وانطلاقا من دور الجامعة والكلية لخدمة المجتمع، مؤكدا تنظيم معرضا فنيا ببيت الشعر للأعمال الفنية التي نفذها التلاميذ وتوزيع جوائز على المشاركين.

وأشاد محجوب، بما نفذه التلاميذ من أعمال فنية تعبر عن الحضارة المصرية العريقة، موجها الشكر لإدارة الكلية وعلى رأسها العميد ووكلاء الكلية والطلاب وبيت الشعر، وكل من ساهم في تنظيم الورشة.

وأوضح أن فعاليات اليوم بدأت بجولة وشرح مفصل لمعبد الأقصر، ثم توضيح كيفية بناء لوحة فنية تتناسب وطبيعة كل فرد يحب ممارسة الحالة الإبداعية، ثم رسم نموذج مبسط للمطلوب وكيفية ضبط عناصر التصميم، وبدأ الأطفال بمرافقة طلاب من الكلية في رسم الأعمال الفنية بناء على ما تلقوه من شرح.