 رئيس جامعة جنوب الوادى يبحث مع وفد من وزارة الاتصالات سبل دعم وحدات مركز الإبداع التكنولوجي - بوابة الشروق
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رئيس جامعة جنوب الوادى يبحث مع وفد من وزارة الاتصالات سبل دعم وحدات مركز الإبداع التكنولوجي

د ب أ
نشر في: الجمعة 31 ديسمبر 2021 - 5:47 ص | آخر تحديث: الجمعة 31 ديسمبر 2021 - 5:47 ص

بحث رئيس جامعة جنوب الوادي الدكتور يوسف غرباوى مع وفد من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سبل دعم وحدات مركز الإبداع التكنولوجي بالجامعة، والذي يقدم خدمات متكاملة لشباب الجامعة تربط بين المهارات التكنولوجية لمهن المستقبل في علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومهارات العمل الحر، ومهارات الإبداع وريادة الأعمال.
وقال غرباوي - في تصريح صحفي اليوم /الخميس/ - إن مركز الإبداع التكنولوجي يمثل إضافة مميزة لشباب الجامعة، في صقل المهارات التكنولوجية للشباب، وكذلك تنمية مهارات الإبداع وريادة الأعمال لهم.
ضم وفد وزارة الاتصالات: الدكتورة هبه صالح مدير معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات والمهندس أيمن عياد مدير فرع معهد تكنولوجيا المعلومات بأسيوط والمهندس أحمد صلاح مدير فرع معهد تكنولوجيا المعلومات بقنا والمهندس حسام محمد مستشار وزير الاتصالات للعلاقات العامة بحضور الدكتور محمد عمران المدير التنفيذى للمعلومات بجامعة جنوب الوادي.

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