فرار الآلاف من الأشخاص من منازلهم وسط حرائق الغابات في كولورادو

دفعت حرائق الغابات الآلاف من الأشخاص إلى الفرار من منازلهم في ولاية كولورادو بغرب الولايات المتحدة في وقت متأخر من أمس الخميس،وفقا لتصريحات مسؤولين محليين.

وقال مكتب مدير أمن بولدر كاونتي بالولاية في تغريدة على تويتر إن نحو 30 ألف ساكن اضطروا للفرار من منازلهم في لويسفيل وسوبيريور.

وقال مدير الأمن جو بيل لوسائل إعلام محلية إن سلسلة من الحرائق الصغيرة تسببت في حريق أكثر خطورة بفعل الرياح. وهناك مخاوف من تعرض المئات من المساكن وغيرها من الشركات للتدمير . وهناك تقارير عن إصابة ستة أشخاص.

يشار إلى أن الحرائق من هذه النوعية ليست شائعة في الشتاء. وبدأت عندما سقطت خطوط الكهرباء في المناطق التي تشهد جفافا. وأعلن حاكم كولورادو، جاريد بوليس، حالة الطوارئ في المنطقة المتضررة التي تقع شمال دنفر.