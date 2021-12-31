برينتفورد يستعير حارس المرمى يوناس لوسل لنهاية الموسم

انضم يوناس لوسل حارس مرمى المنتخب الدنماركي لكرة القدم السابق، إلى صفوف برينتفورد الإنجليزي، على سبيل الإعارة لنهاية الموسم قادما من فريق ميتييلاند.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" سيكون لوسل متاحا للمشاركة مع برينتفورد بمجرد وصول الموافقة الدولي، كما أن هناك خيارا في الصفقة لجعلها دائمة.

ولدى لوسل (32 عاما)، الذي شارك في مباراة دولية واحدة في عام 2016، تجربة سابقة في اللعب بالدوري الإنجليزي حيث لعب لهيديرسفيلد، كما قضى عامين في إيفرتون، رغم أنه فشل في المشاركة مع فريق إيفرتون.

وقال توماس فرانك مدرب إيفرتون :" يوناس حارس جيد للغاية، سيجلب معه الكثير من الخبرة".

وأضاف :"لعب في إنجلترا وفي الدوري الممتاز ونحن نعرفه أيضا من خلال لعبه لميتييلاند. هو يناسب المعايير التي نريدها في حارس المرمى".

وأكد :" الشيء الأهم أن سيضيف الخبرة لمجموعة حراسة المرمى في فريقنا هذا الموسم. لدينا ديفيد رايا مصابا وألفارو هيرنانديز غاب عن بعض التدريبات مؤخرا".

وأردف :"هذا يمنحنا حارس لديه خبرة إضافية في التدريبات وشخص لعب مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسيكون معتادا على بيئة المباريات إذا شارك كأساسي في أي مباراة".