حظر تجول ليلي في كيبيك بكندا مع تسجيل المقاطعة أرقاما قياسية للإصابات

دفع ارتفاع حالات الإصابة القياسية بفيروس كورونا، الحكومة المحلية بإقليم كيبيك في كندا إلى فرض حظر تجول بين الساعة 10 مساء و5 صباحا اعتبارا من اليوم الجمعة، حيث تعاني المقاطعة من ارتفاع هائل في الإصابات الناتجة عن متحور أوميكرون.

وقال رئيس الوزراء في المقاطعة، في تصريحات، اليوم الجمعة: "الخبراء متفقون على أنه في الأسابيع المقبلة، هناك خطر من أن يتجاوز عدد حالات العلاج في المستشفى طاقتنا، وهو ما سيؤدي في النهاية إلى عدم قدرتنا على علاج الجميع".

ويتعرض الأشخاص الذين ينتهكون حظر التجول لغرامات تتراوح ما بين ألف دولار و6 آلاف دولار.

وأضاف رئيس الوزراء، أن "البادرة غير طبيعية لأن الوضع غير طبيعي"، كما لم يعد يُسمح لسكان كيبيك باستضافة التجمعات الخاصة خارج فقاعاتهم المنزلية، باستثناء مقدمي الرعاية.

وتم إغلاق دور العبادة، باستثناء الجنازات التي تصل إلى 25 شخصا، كما تم حظر الحفلات الخاصة في كيبيك وصدرت أوامر بإغلاق المطاعم والحانات.

كما تم تأجيل العودة إلى الفصول الدراسية في التعليم الابتدائي والثانوي إلى 17 يناير المقبل.

وفي غضون ذلك، سيتم اعتماد التعليم عن بُعد، إن أمكن، وستظل خدمات الحضانة المدرسية مفتوحة لأبناء العاملين الأساسيين.





